Емина Јаховић о Мустафи Сандалу: Развели смо се на тако чудан начин

24.10.2025

13:05

Фото: Youtube screenshot/Blic TV

Пјевачица Емина Јаховић прије неколико година развела се од Турчина Мустафе Сандала са којим је добила двојицу синова.

Емина је сада проговорила о детаљима из приватног живота и том приликом дотакла се и односа са бившим супругом и брака.

"Ја сам могла да останем у браку, а онда да се понашам као да нисам у браку. Мислим да жене које су сада у браку завиде нама које смо сада слободне, а ми које смо слободне завидимо можда баш оним женама које су у браку. Чини ми се да се људи у Турској много више разводе него код нас", прокоментарисала је фолкерка.

Она је открила и како је дошло до краха брака између ње и турског пјевача, преноси Блиц.

"Мој бивши муж и ја смо се развели на тако чудан начин... Одједном кућа која је била пуна топлине, добила је сиву боју", испричала је Емина

Ипак, како истиче, вјеру у брак није изгубила, па би тако поново стала на луди камен.

"Ако нађем неког ко је заиста вриједан тога, ја бих се поново удала, што да не. Ја волим брак, волим ту заједницу уколико у њој може да се постигне тај мир и љепота..."

славска трпеза

Друштво

Овако изгледа права славска трпеза за Свету Петку

Јаховићка се дотакла и родитељства и њиховог старијег сина који је почео да се бави музиком као и његови родитељи.

"Ја не могу своје да заштитим, а не могу ни да му одузмем слободу да он сам изабере оно што жели. Ја сам била у шоку када сам сазнала да га је Мустафа пустио да оде негдје и да пушта музику. И да се он све договорио сам, и за цијену..."

Како каже, увијек тежи ка савршенству, што је доста оптерећује кроз свакодневницу.

"Никад нисам била довољно свјесна себе. Баш се борим са перфекционизмом. И мислим да је то особина која не треба никоме ", рекла је Емина за Хајп.

