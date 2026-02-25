Кривична пријава против Баке Прасета: Није имао дозволу?

Извор:
25.02.2026
12:29
Управа за игре на срећу покренула је поступак против популарног јутјубера Бака Прасета због сумње да је нелегално организовао наградне игре и дијелио награде без потребних дозвола.
Како пише Република, Управа за игре на срећу поднијела је кривичну пријаву против познатог јутјубера Богдана Илића, у јавности познатијег као Бака Прасе, због сумње да је неовлашћено организовао наградне игре и дијелио новчане и робне награде без законског одобрења и плаћених накнада.
Бака Прасе, чији садржај прати велики број младих, промовисао је и платформу за онлајн клађење Вавада, против које је, како пишу, такође поднијета кривична пријава одјељењу за високотехнолошки криминал због сумње на неовлашћено приређивање игара на срећу путем средстава електронске комуникације.
