Кривична пријава против Баке Прасета: Није имао дозволу?

Република

25.02.2026

12:29

Управа за игре на срећу покренула је поступак против популарног јутјубера Бака Прасета због сумње да је нелегално организовао наградне игре и дијелио награде без потребних дозвола.

Како пише Република, Управа за игре на срећу поднијела је кривичну пријаву против познатог јутјубера Богдана Илића, у јавности познатијег као Бака Прасе, због сумње да је неовлашћено организовао наградне игре и дијелио новчане и робне награде без законског одобрења и плаћених накнада.

Бака Прасе, чији садржај прати велики број младих, промовисао је и платформу за онлајн клађење Вавада, против које је, како пишу, такође поднијета кривична пријава одјељењу за високотехнолошки криминал због сумње на неовлашћено приређивање игара на срећу путем средстава електронске комуникације.

Бака Прасе

ilegalno klađenje

jutjuber

