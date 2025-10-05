Нетанјаху: Европски лидери слаби пред исламистичким тероризмом

Извор:
СРНА
05.10.2025
21:50
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху оптужио је европске лидере да показују слабост у суочавању са исламистичким тероризмом и рекао да је Европа заузела погрешан приступ на Блиском истоку у поређењу са америчким предсједником Доналдом Трампом.
Нетанјаху је рекао "Јуроњузу" да су одређене европске земље "попустиле терору", указујући на недавна признања палестинске државе од стране више западних земаља.
Велика Британија и Француска, између осталих, саопштиле су да је циљ овог потеза да се ојача рјешење са двије државе, ради мирне коегзистенције Израела и будуће независне палестинске државе.
Нетанјаху је поновио свој став да је признавање палестинске државности "крајња награда Хамасу након највећег масакра над Јеврејима од Холокауста", мислећи на масовна убиства и отмице 7. октобра 2023. године на југу Израела.
"Зато је Европа у суштини постала небитна и показала је огромну слабост", оцијенио је израелски премијер.
