Нетанјаху: Европски лидери слаби пред исламистичким тероризмом

СРНА

05.10.2025

21:50

Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP/Abir Sultan

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху оптужио је европске лидере да показују слабост у суочавању са исламистичким тероризмом и рекао да је Европа заузела погрешан приступ на Блиском истоку у поређењу са америчким предсједником Доналдом Трампом.

Нетанјаху је рекао "Јуроњузу" да су одређене европске земље "попустиле терору", указујући на недавна признања палестинске државе од стране више западних земаља.

Велика Британија и Француска, између осталих, саопштиле су да је циљ овог потеза да се ојача рјешење са двије државе, ради мирне коегзистенције Израела и будуће независне палестинске државе.

Нетанјаху је поновио свој став да је признавање палестинске државности "крајња награда Хамасу након највећег масакра над Јеврејима од Холокауста", мислећи на масовна убиства и отмице 7. октобра 2023. године на југу Израела.

"Зато је Европа у суштини постала небитна и показала је огромну слабост", оцијенио је израелски премијер.

Бењамин Нетанјаху

