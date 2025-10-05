Logo

Гувернер Калифорније тужи Трампову администрацију

05.10.2025

21:11

Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Гувернер Калифорније Гевин Њусом изјавио је данас да ће тужити администрацију америчког председника Доналда Трампа, због распоређивања 300 припадника Калифорнијске националне гарде у америчкој савезној држави Орегон.

"Након што је савезни суд блокирао његов покушај федерализације Националне гарде Орегона, Доналд Трамп распоређује 300 припадника Калифорнијске Националне гарде у Орегон. Они су сада на путу", истакао је Њусом у објави на платформи X, преноси Ројтерс.

Њусомова објава услиједила је након пресуде америчког савезног судије, којом је Трамп привремено спријечен да распореди 200 војника Националне гарде Орегона у град Портланд.

Судија је спречио Трампа да пошаље трупе најмање до 18. октобра, наводећи у образложењу своје одлуке да нема доказа да су недавни протести захтијевали тај потез.

"Ово је запањујућа злоупотреба закона и моћи. Трампова администрација без извињења напада саму владавину права", рекао је Њусом у посебној изјави.

