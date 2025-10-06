Logo

Нема потребе за рибањем: Уклоните масноћу са кухињске напе једним производом

06.10.2025

10:18

Нема потребе за рибањем: Уклоните масноћу са кухињске напе једним производом
Фото: Pixabay

Шпорети често превиђају одређена подручја у својим кухињама која треба очистити, али временом се на тим подручјима лако може накупити масноћа и прљавштина, што може довести до ужасног мириса и отежати чишћење – један од њих су филтери аспиратора.

Ако у вашој кухињи постоји непријатан мирис и не можете да схватите одакле долази, можда је вријеме да добро очистите аспиратор.

Временом се масноћа, прашина и бактерије могу накупити унутар вентилатора, утичући на његову способност филтрирања дима, паре и мириса из кухиње.

Аспиратори такође могу постати буђави, што представља здравствени ризик, а може постати и озбиљна опасност од пожара јер се масноћа може запалити на високим температурама.

У том смислу, британска ТВ звезда Линзи Кромби, позната по својим савјетима за дом и одржавање, истакла је да се филтери аспиратора готово никада не чисте, што их може претворити у легло бактерија.

Срећом, чишћење ових филтера може бити прилично једноставно. Само треба да извадите филтере и потопите их у воду заједно са једним једноставним производом.

Линзи Кромби препоручује употребу таблета за избељивање за чишћење филтера аспиратора. Она каже да су резултати ''увијек невјероватни“ након овог трика.

Таблете за избјељивање су одличне за разградњу масноће и прљавштине. Шумеће дејство таблета, у комбинацији са топлом водом, отвара скривену масноћу и разграђује је, што олакшава чишћење.

Почните тако што ћете напунити судопер довољно топлом водом да прекрије филтере аспиратора, убаците двије таблете за избјељивање, а затим додајте филтере. Нема потребе за рибањем, само их оставите да се намачу 15 минута прије испирања.

Таблете за избјељивање су пуне хемијских оксидационих средстава и састојака за избјељивање који помажу у уклањању мрља и убијању бактерија. Такође се пенушају када се додају у воду због својих пјенушавих својстава.

Ова хемијска реакција се комбинује са средствима за чишћење како би се уклонила прљавштина и промјена боје са површина предмета које чистите, било да су у питању протезе или филтери вентилатора, преноси Кликс.

