Кина забрањује Мајкрософт офис

16.10.2025

07:24

Кина је почела да у званичним документима замјењује амерички Мајкрософт Ворд локалном алтернативом. Промјена је дошла у тренутку када трговинске и технолошке напетости између Пекинга и Вашингтона расту.

Најава Министарства трговине о контроли извоза ријетких земних метала објављена је само у локалном, WPS формату. Кингстонов WPS је кинески еквивалент Мајкрософт офис. То је био први пут да документи министарства нису могли да се отворе у Word-у или другом софтверу произведеном у САД-у.

Кина је прошле седмице најавила нова ограничења на извоз одређених стратешких минерала за цивилну и војну употребу, позивајући се на националну сигурност, подсјећа South China Morning Post.

Лекорни

Свијет

У француском парламенту данас најављена два гласања о повјерењу Лекорнију

Амерички предсједник Доналд Трамп одговорио је пријетећи увођењем додатних царина од 100 одсто на кинески увоз.

Стране софтверске компаније, попут Adobe-а и Citrix-а (сада Cloud Software), постепено се повлаче са кинеског тржишта. Microsoft је такође затворио своју АИ лабораторију у Шангају и продавнице у континенталној Кини.

