Кина забрањује Мајкрософт офис

16.10.2025
07:24
Коментари:0
Кина је почела да у званичним документима замјењује амерички Мајкрософт Ворд локалном алтернативом. Промјена је дошла у тренутку када трговинске и технолошке напетости између Пекинга и Вашингтона расту.
Најава Министарства трговине о контроли извоза ријетких земних метала објављена је само у локалном, WPS формату. Кингстонов WPS је кинески еквивалент Мајкрософт офис. То је био први пут да документи министарства нису могли да се отворе у Word-у или другом софтверу произведеном у САД-у.
Кина је прошле седмице најавила нова ограничења на извоз одређених стратешких минерала за цивилну и војну употребу, позивајући се на националну сигурност, подсјећа South China Morning Post.
Амерички предсједник Доналд Трамп одговорио је пријетећи увођењем додатних царина од 100 одсто на кинески увоз.
Стране софтверске компаније, попут Adobe-а и Citrix-а (сада Cloud Software), постепено се повлаче са кинеског тржишта. Microsoft је такође затворио своју АИ лабораторију у Шангају и продавнице у континенталној Кини.
