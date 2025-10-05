Logo

Трамп одобрио: Војска на улицама Чикага

05.10.2025

08:37

Фото: Tanjug / AP / Erin Hooley

Предсједник САД Доналд Трамп одобрио је распоређивање 300 војника Националне гарде у Чикагу ради, према његовим ријечима, рјешавања проблема криминала ван контроле.

Овај потез услиједио је неколико часова након што су имиграционе власти саопштиле да су се суочиле са демонстрантима у граду којим управљају демократе.

Полиција је пуцала на наоружану жену када су она и други људи својим аутомобилима ударили у возила полиције.

Државни и локални лидери у посљедњих неколико седмица критикују Трампове планове о распоређивању војске и називају то злоупотребом овлаштења.

За сада није познато да ли су војници стигли у Чикаго, преноси Би-Би-Си.

Трамп је објавио одлуку након што је савезни судија у Портланду, у Орегону, привремено блокирао његову одлуку о распоређивању 200 војника у овом граду.

Судија Карин Имергут назвала је Трампове изјаве о стању у Портланду "неповезаним са чињеницама" и рекла да се тим потезом крши Устав.

Она је додала да се употребом војске за сузбијање немира без сагласности државе Орегон ризикује нарушавање суверенитета те и других америчких држава и да је то, такође, распламсало тензије у граду и изазвало јаче протесте.

Доналд Трамп

Чикаго

