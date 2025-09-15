Крај за Техеран?

Извор:
Танјуг
15.09.2025
17:24
Коментари:0
Ирански програм обогаћивања уранијума мора да буде потпуно укинут, изјавио је данас амерички секретар за енергетику Крис Рајт на годишњој Генералној конференцији Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА).
"Ако до сада већ није било довољно јасно, поновићу став Сједињених Америчких Држава о Ирану. Ирански пут ка нуклеарном оружју, укључујући све капацитете за (уранијумско) обогаћивање и (плутонијумску) прераду, мора бити потпуно укинут", рекао је Рајт у говору на састанку свих чланица ИАЕА, преноси Ројтерс.
САД и Израел бомбардовали су иранска постројења за обогаћивање уранијума у јуну, тврдећи да је Иран био преблизу могућности да произведе нуклеарно оружје, иако је ИАЕА, која врши инспекцију иранских нуклеарних постројења, саопштила да нема вјеродостојне показатеље о координисаном програму наоружања, наводи агенција.
ИАЕА је, међутим, саопштила да забрињава то што је Иран прикупио око 440,9 килограма уранијума обогаћеног до 60 одсто чистоће, што је близу отприлике 90 одсто колико је потребно за израду оружја.
То је довољно, ако би се додатно обогатио, за 10 нуклеарних бомби, према мјерилима ИАЕА.
