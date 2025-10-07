Данас славимо Свету Теклу, овај обичај је посебно важан

Извор:
Информер
07.10.2025
07:19
Коментари:0
Српска православна црква (СПЦ) и њени вјерници данас прослављају празник Свете првомученице Текле Равноапостолне.
Света Текла је детињство и младост провела као свака дјевојка свог времена у Иконији - учила је ручне радове, домаћинство и спремала се за брак. Међутим, њен живот се заувијек мијења када са 18 година одлази на проповед апостола Павла. Три дана и три ноћи слушала је његове ријечи, и то искуство потпуно мијења њен поглед на свијет.
Опчињена Павловом вером, Текла одлучује да се завјетује на дјевичанство и потпуно посвети Христу. Њена одлука разбеснела је мајку, која ју је најприје тукла и изгладњивала, а затим предала судији тражећи да је спале. Ипак, када су покушали да је спале - ватра јој није могла ништа. То је био први знак Божје заштите.
Након овог чудесног догађаја, Текла се прикључује апостолу Павлу и заједно са њим шири хришћанство. На том путу трпела је многа искушења. У једном граду, због своје љепоте, бива мета локалног моћника који покушава да је присили на брак. Када га одбија, власти је осуђују и бацају пред дивље звери - али ни оне нису хтјеле да је повреде. Још једно чудо.
Због истрајности у вјери, многи многобошци које је срела на свом путу постали су хришћани. Касније се повукла у осаму како би се посветила молитви и исцељивању болесних. Љубоморни љекари и травари покушавају да јој науде, шаљући групу младића да је нападну. Текла тада моли Бога за помоћ - и стена се раздваја како би је сакрила. По предању, ту је и сахрањена.
Света Текла се и данас поштује као заштитница жена и прва међу мученицама. Вјерује се да помаже свима који у невољи започну неки посао - довољно је да јој се искрено обрате у молитви. Такође, по народном вјеровању, жене које данас у цркви замоле Свету Теклу за испуњење искрене жеље, могу очекивати духовну помоћ.
На данашњи дан у храмовима се освећује вода "благосиљана десницом Светитељке", а литургије се обављају у њену част.
Занимљиво је и то да је Свету Теклу Србима посебно приближио Свети Сава, који је 1233. године донио њену десну руку из Антиохије. Касније је тај свијет реликвију митрополит сарајевски Сава Косановић 1873. године пренио у Русију, гдје је чувана у посебно израђеној бисерној рукавици.
(информр)
