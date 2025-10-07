Двије особе повријеђене јутрос у саобраћајној несрећи у Градачцу

07.10.2025
08:03
Двије особе повријеђене су у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос у 6.05 сати на магистрално путу М-1.9 Орманица-Градачац, насеље Вучковци, потврдио је за Фактор дежурни оперативни у МУП-у Тузланског кантона (ТК).
Према његовим ријечима, у несрећи су учествовала три возила, пише Фактор.
- Повријеђене су двије особе, али у овом тренузтку не знамо степен њихових повреда нити у коју су здраваствену установу упућени на указивање љекарске помоћи - додао је дежурни оперативни у МУП-у ТК.
Саобраћај на овом дијелу магистралног пута је обустављен и возачи се упућују на алтернативне правце до завршетка увиђаја.
