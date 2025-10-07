Logo

Двије особе повријеђене јутрос у саобраћајној несрећи у Градачцу

07.10.2025

08:03

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Двије особе повријеђене су у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос у 6.05 сати на магистрално путу М-1.9 Орманица-Градачац, насеље Вучковци, потврдио је за Фактор дежурни оперативни у МУП-у Тузланског кантона (ТК).

Према његовим ријечима, у несрећи су учествовала три возила, пише Фактор.

- Повријеђене су двије особе, али у овом тренузтку не знамо степен њихових повреда нити у коју су здраваствену установу упућени на указивање љекарске помоћи - додао је дежурни оперативни у МУП-у ТК.

Саобраћај на овом дијелу магистралног пута је обустављен и возачи се упућују на алтернативне правце до завршетка увиђаја.

Saobraćajna nezgoda

Градачац

