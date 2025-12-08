Иван Скоко из Љубушког постао херој у Лондону: Спасио дјевојку од сексуалног предатора

08.12.2025
У вечерњим сатима на подручју Мургејт у централном Лондону, забиљежен је инцидент у којем је мушкарац покушао сексуално напастовати малољетницу. Двојица малољетних мушких свједока су се супротставила осумњиченом, при чему им је он покушао задати ударац и кренути за њима. У том тренутку је интервенисала трећа особа, Иван Скоко из Љубушког (29), стручњак за бразилску јиу-јитсу технику и тренер самоодбране. Он је примијенио захват рушења те задржао осумњиченог до доласка надлежних служби, пише Дејли мејл.
Полицијски службеници лондонске полиције су привели напасника за којег се сазнаје да је из Пакистана. Иван Скоко је, наиме, прије нешто више од мјесец дана спасио и жену на југу Лондона. Разбојник је с ножем напао старију жену тражећи новац, а Скоко се ту затекао, те нокаутирао нападача.
Неколико тренутака прије напада у Мургејту осумњичени – који је виђен како виче на страном језику – наводно је ухватио своју жртву за стражњицу док је путовала кући. Двојица тинејџера храбро су изазвала нападача, прије него што је он покушао ударити и кренуо за њима. Инцидент је брзо зауставио Иван. Осумњичени, који је носио црну јакну с капуљачом, снимљен је како покушава ослободити руке док га је ухапсила полиција града Лондона.
“Управо сам завршио тренинг у теретани у Мургејту. Био је семинар с нашим главним тренером.” Ишао сам према станици и могао сам видјети велику гужву. Видио сам младе људе како вичу око једног мушкарца.”
Одлучио сам причекати и видјети могу ли помоћи – а онда је нападач почео ударати према двојици младића. Када сам то видио, скинуо сам слушалице и помислио ‘ајмо га срушити - казао је Иван.
Иван, који води бразилски јиу-јитсу тренинге у "Fight City Gymu" на југу Лондона, додао је:
“Ситуација овдје постаје ужасна. Не знам како ријешити овај проблем. Не могу ово рјешавати сваки дан”.
