Снажан земљотрес погодио Јапан

04.10.2025

18:01

Фото: Pixabay

Земљотрес јачине 5,8 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у близини источне обале острва Хоншу у Јапану, саопштиле су сеизмолошке службе.

Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра потрес се догодио на координатама 37,437° сјеверне географске ширине и 141,470° источне дужине, на дубини од 33 километра, 68 километара сјеверно-источно од града Иваки.

Према првим информацијама, нема извјештаја о већој материјалној штети нити о повријеђенима, а јапанска метеоролошка агенција није издала упозорење на цунами.

Земљотрес се осетио у приобалним областима, укључујући префектуре Фукушима и Мијаги, али без већих последица.

Јапан се налази на једном од најактивнијих сеизмичких подручја на свијету, познатом као Пацифички ватрени појас, гдје се често јављају земљотреси различитог интензитета.

Земљотрес

Japan

