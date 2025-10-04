Снажан земљотрес погодио Јапан

04.10.2025
18:01
Коментари:0
Земљотрес јачине 5,8 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у близини источне обале острва Хоншу у Јапану, саопштиле су сеизмолошке службе.
Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра потрес се догодио на координатама 37,437° сјеверне географске ширине и 141,470° источне дужине, на дубини од 33 километра, 68 километара сјеверно-источно од града Иваки.
A magnitude 5.8 earthquake took place Near East Coast Of Honshu, Japan at 15:21 UTC (9 minutes ago). The depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Namie #Japan pic.twitter.com/5jEnVPW9DX— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) October 4, 2025
Према првим информацијама, нема извјештаја о већој материјалној штети нити о повријеђенима, а јапанска метеоролошка агенција није издала упозорење на цунами.
Земљотрес се осетио у приобалним областима, укључујући префектуре Фукушима и Мијаги, али без већих последица.
Јапан се налази на једном од најактивнијих сеизмичких подручја на свијету, познатом као Пацифички ватрени појас, гдје се често јављају земљотреси различитог интензитета.
