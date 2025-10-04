Албански лобисти зауставили именовање Брновића за амбасадора?

04.10.2025
Вијест да Марк Брновић, Американац српског поријекла и бивши Државни тужилац Аризоне, ипак неће бити амбасадор САД у Србији, пошто је повучена његова кандидатура за ову функцију, одјекнула је, како у јавности, тако и у дипломатским круговима, пошто је његово именовање било већ "готова ствар"
Подсјетимо, амерички предсједник Доналд Трамп номиновао је крајем марта Брновића на ту функцију, а мјесец дана касније на сајту Конгреса објављено је да је Комитет за спољне послове Сената званично примио номинацију на потврђивање.
Брновић се огласио поводом повлачења номинације, и рекао да је "постало јасно да бирократе дубоке државе не желе да било ко са политичким, етичким и вјерским бекграундом попут мог обавља амбасадорску дужност у Србији".
Извор Телеграфа из Вашингтона суштински потврђује је наводе Брновића, и додаје да је главна препрека његовом именовању било противљење албанског лобија у Сенату, који се жестоко успротивио именовању човјека српског поријекла и православне вјере на функцију која је веома битна за регион.
- Они (Албанци) су толико јаки у Сенату, да су успјели на крају да изврше велики притисак на, прије свега демократске сенаторе, и фактички "стопирају" именовање Брновића. Када је постало сигурно да номинација Брновића неће проћи у Сенату, Бијела кућа је реаговала и сама повукла номинацију, како би се ово избјегло - каже извор Телеграфа из Вашингтона, који је добро упућен у дешавања која су претходила укидању номинације.
Подсјећамо, Трамп је крајем марта номиновао Брновића за амбасадора САД у Београду. Брновић је члан Републиканске странке и бивши државни тужилац Аризоне, познат по дугогодишњој каријери у правосуђу и политичком ангажману унутар странке. Номинација је тада прослијеђена Одбору Сената за спољне послове, који је надлежан за потврђивање именовања амбасадора.
Сједињене Државе немају амбасадора у Београду од јануара ове године, када је Кристофер Хил напустио ову позицију. Његов одлазак поклопио се са повратком Доналда Трампа у Бијелу кућу, што је оставило дипломатску празнину.
