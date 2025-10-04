Logo

Ухапшен Хрват осумњичен да је управљао дроном изнад аеродрома у Франкфурту

04.10.2025

16:56

Фото: Pixabay

Њемачка полиција је ухапсила држављанина Хрватске због сумње да је управљао дроном који је у четвртак примјећен изнад аеродрома у Франкфурту, јавља Билд.

У саопштењу полиције се наводи да засада нема никаквих индиција да је ухапшени 41-годишњи хрватски држављанин повезан са Русијом.

Још није установљено о каквој се летјелици ради – да ли је ријеч о комерцијалном дрону за аматере или неком већем моделу. Захваљујући систему за детекцију дрон је лоциран у западном дијелу аеродрома, на удаљености од око 700 метара и одмах је заплијењен.

- Прекид ваздушног саобраћаја није био потребан. Против 41-годишњег осумњиченог је покренут прекршајни поступак - навео је портпарол франкфуртске полиције.

Полиција наглашава да овај дрон није повезан са недавним инцидентима у Минхену гдје су детектовани војни извиђачки дронови.

