Нови проблем у Њемачкој: Отказују депортације - азиланти се крију

04.10.2025
17:51
Коментари:0
Десетине хиљада планираних депортација одбијених тражилаца азила у Њемачкој отказују се због масовних нестанака и изненадног подношења љекарских увјерења, изјавио је Дитер Роман, предсједник савезне полицијске службе.
"Само прошле године, имали смо око 53.800 депортација које су код нас регистровале покрајине. Око 33.600 ових мјера отказано је прије него што нам је особа уопште предата", рекао је Роман листу "Велт ам зонтаг".
Према његовим ријечима, многи од оних који су морали да напусте земљу сакрили су се на дан одласка или су у кратком року поднијели љекарска увјерења која су спријечила њихову депортацију.
Роман је нарочито критиковао мањак притворских центара за депортоване у Њемачкој.
"Када 226.000 људи мора да напусти земљу, али постоји мање од 800 притворских центара, покрајинска полиција и савезна полиција и даље неће моћи да притворе појединце када буду пронађени, чак и ако су за то испуњени законски услови", рекао је он.
То значи да ће се и они који буду пронађени сигурно сакрити, додао је полицијски званичник.
