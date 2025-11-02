Logo

Додик: Жене су огромна снага Српске

02.11.2025

20:53

Коментари:

1
Додик: Жене су огромна снага Српске
Фото: АТВ

Жене су увијек биле огромна снага Републике Српске, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Додик је на Иксу објавио да је на дружењу са дамама из Актива жена СНСД-а у Кукуљама.

"Жене су, било тихо или гласно, увијек биле огромна снага Републике Српске", истакао је Додик.

Милорад Додик

СНСД

Коментари (1)
