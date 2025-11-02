Додик: Жене су огромна снага Српске

02.11.2025
20:53
Жене су увијек биле огромна снага Републике Српске, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Додик је на Иксу објавио да је на дружењу са дамама из Актива жена СНСД-а у Кукуљама.
"Жене су, било тихо или гласно, увијек биле огромна снага Републике Српске", истакао је Додик.
Жене су, било тихо или гласно, увијек биле огромна снага Републике Српске.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 2, 2025
Дружење са дамама из Актива жена СНСД-а у Кукуљaма. pic.twitter.com/a3sAZ3UqxC
