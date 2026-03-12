Преминуо бициклиста којег је ударио камион у Бањалуци

Извор:
Бициклиста М.С. (1945) којег је јуче ударио камион у Бањалуци преминуо је на УКЦ-у Републике Српске.
У Улици Браће Подгорника, јуче око три сата дошло је до несреће када је камион са приколицом којим је управљао А.М. (2002) из Јајца ударио бициклисту.
Увиђај на мјесту несреће обавио је дежурни тужилац ОЈТ Бањалука заједно са полицијским службеницима ПС за безбједност саобраћаја Бањалука.
"Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, на утврђивању свих околности наведене саобраћајне незгоде, а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину РС".
