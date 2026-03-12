Logo
Large banner

Преминуо бициклиста којег је ударио камион у Бањалуци

Извор:

АТВ

12.03.2026

09:34

Коментари:

0
Камион прегазио бицикл
Фото: Screenshot

Бициклиста М.С. (1945) којег је јуче ударио камион у Бањалуци преминуо је на УКЦ-у Републике Српске.

У Улици Браће Подгорника, јуче око три сата дошло је до несреће када је камион са приколицом којим је управљао А.М. (2002) из Јајца ударио бициклисту.

Увиђај на мјесту несреће обавио је дежурни тужилац ОЈТ Бањалука заједно са полицијским службеницима ПС за безбједност саобраћаја Бањалука.

"Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, на утврђивању свих околности наведене саобраћајне незгоде, а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину РС".

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

biciklista

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Увећање груди без резова: Доктор Ненад Степић објаснио нову методу

Здравље

Увећање груди без резова: Доктор Ненад Степић објаснио нову методу

2 ч

0
Развод

Савјети

Велика дилема: Ако је стан купљен на кредит, ево ко има право на њега

2 ч

0
Драган Лазић погинуо брат Дарка Лазића

Србија

МУП се огласио о погибији брата Дарка Лазића

2 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Епстинов сарадник: Да сам знао, одмах бих прекинуо сарадњу

2 ч

0

Више из рубрике

Незгода

Хроника

Детаљи незгоде у Бањалуци: Бициклиста повријеђен у судару са камионом

18 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Драма у Травнику: Беба упала у шахт, пребачена у болницу

19 ч

0
Истрага трагедије у Шушњарима: Син погођен с три хица, отац имао рану на глави

Хроника

Истрага трагедије у Шушњарима: Син погођен с три хица, отац имао рану на глави

21 ч

0
Паравцу пет година затвора за шверц кокаина у предмету ”Смаглер”

Хроника

Паравцу пет година затвора за шверц кокаина у предмету ”Смаглер”

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

24

Знате ли по коме је настала ријеч „бојкот“? Прича иде овако...

11

14

Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

11

04

Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

10

43

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

10

37

Дарко Лазић отишао на обдукцију рођеног брата: Спремају се за посљедњи опроштај од Драгана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner