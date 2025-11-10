Преминуо отац Марије Шерифовић

Извор:
Блиц
10.11.2025
14:11
Умро је Рајко Шерифовић, музичар и отац Марије Шерифовић. Рајко Шерифовић преминуо је након кратке и теже болести.
Посљедњи пут у јавности Рајко се појавио на концерту Марије Шерифовић у марту ове године. Рајко Шерифовић је из првих редова пратио концерт кћерке, а у једном тренутку јој је и наздравио.
Марија тада није крила колико је поносна на њега и чињеницу да сједи на њеном концерту заједно са мајком Верицом Шерифовић.
– Рајко легендо – поручила му је тада пјевачица.
Рајко Шерифовић је рођен у Крагујевцу, гдје је живио до посљедњег дана. Био је бубњар и волио је музику.
Оженио се Верицом Шерифовић 1982. године и из тог брака добио кћерку Марију. Њих двоје су се развели 2003. године.
Рајко је имао још један брак, а из те љубавне приче добио је сина Данијела Павловића.
