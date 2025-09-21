Logo

Фанови Лепе Брене запјевали под прозором њеног хотела у Ровињу: Она им се придружила и заплесала

Фото: Printscreen/X/Minja_mirkovic

Након наступа у Ровињу, фанови Лепе Брене окупили су се под прозором њеног хотела како би је поздравили те запјевали углас с њом.

Наиме, Лепа Брена наступила је као гост изненађења на забави хрватске компаније. Након тога, фанови су стигли под прозор хотела у којем је смјештена, а она је изашла како би их поздравила те су скупа запјевали њене највеће хитове.

Бенд из Ровиња запјевао је испод Брениног прозора па је услиједила права забава, а дио изведбе пјесме "Чик погоди" подијељен је и на ТикТоку.

@minja_mirkovic @LepaBrena 👑❤️! Veliki zagrljaj za sve ove ljude u Rovinju! 🇭🇷❤️ #lepabrena #rovinj #croatia #fyp #foryoupage ♬ original sound - minja_mirkovć

Неки од коментара на снимак били су: "Брена је легенда и највећа звијезда", "Браво", "Брена је права звијезда".

У добром расположењу Брена је углас пјевала са окупљеним фановима који су и заплесали.

Lepa Brena

