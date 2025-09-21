Logo

Драгана Мирковић сишла у публику због дјевојчице у колицима: Емотивна сцена дирнула је све

21.09.2025

08:13

Драгана Мирковић сишла у публику због дјевојчице у колицима: Емотивна сцена дирнула је све
Фото: Printscreen/Telegraf.rs

Спектакл у Мрчајевцима на овогодишњој "Купусијади" обиљежила је пјевачица Драгана Мирковић, која је одржала концерт за памћење пред више хиљада својих обожаватеља.

Током неколико сати, пјевачица је изводила своје највеће хитове, а атмосфера је од самог почетка била на врхунцу. Публика је с њом пјевала углас, плесала и славила, а у једном тренутку десио се призор који је све присутне оставио без даха.

Током извођења пјесме Не враћам се старим љубавима, Драгана Мирковић је сишла са бине, пришла д‌јевојчици с инвалидитетом која је била у првом реду и њежно је загрлила.

Пала Дара Бубамара

Сцена

Дара Бубамара се срушила на снимању Звезда Гранда: Цеца скочила у помоћ

Тај емотивни тренутак изазвао је снажне реакције публике – многи нису успјели сакрити сузе.

Драгана је још неко вријеме остала међу својим фановима, пјевајући заједно с њима и додатно подижући већ предивну атмосферу.

Mira Skoric instagram

Сцена

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Овим чином показала је колико јој је искрено стало до сваког појединачног обожаватеља, а реакције нису изостале – услиједила је лавина коментара у којима су је многи похвалили због њеног геста и људскости.

(Телеграф)

Dragana Mirković

