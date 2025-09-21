Драгана Мирковић сишла у публику због дјевојчице у колицима: Емотивна сцена дирнула је све

21.09.2025
Спектакл у Мрчајевцима на овогодишњој "Купусијади" обиљежила је пјевачица Драгана Мирковић, која је одржала концерт за памћење пред више хиљада својих обожаватеља.
Током неколико сати, пјевачица је изводила своје највеће хитове, а атмосфера је од самог почетка била на врхунцу. Публика је с њом пјевала углас, плесала и славила, а у једном тренутку десио се призор који је све присутне оставио без даха.
Током извођења пјесме Не враћам се старим љубавима, Драгана Мирковић је сишла са бине, пришла дјевојчици с инвалидитетом која је била у првом реду и њежно је загрлила.
Тај емотивни тренутак изазвао је снажне реакције публике – многи нису успјели сакрити сузе.
Драгана је још неко вријеме остала међу својим фановима, пјевајући заједно с њима и додатно подижући већ предивну атмосферу.
Овим чином показала је колико јој је искрено стало до сваког појединачног обожаватеља, а реакције нису изостале – услиједила је лавина коментара у којима су је многи похвалили због њеног геста и људскости.
(Телеграф)
