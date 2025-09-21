Logo

Скандал у Пинковим звездама: Кандидат одбио Десингерицу за ментора, понизио га пред свима

21.09.2025

10:17

Скандал у Пинковим звездама: Кандидат одбио Десингерицу за ментора, понизио га пред свима
Фото: Printscreen/Pink

У првој музичкој емисији "Пинкове Звезде" настао је потпуни хаос.

ву емисију “Пинкових Звезда” је синоћ обиљежила реакција једног кандидата на гласове жирија.

Наиме, Кристијан Станишић се представио песмом “Коктел љубави”. Међутим, није добио ниједан глас за извођење ове нумере.

Општи хаос настао је када је Десингерица одлучио да му да глас и да му буде ментор, а он је одбио сарадњу са репером.

Чланови жирија су коментарисали његов наступ.

– Хајде буди из блокова, дај му глас – рекао је Босанац.

– Хајде, шта си се стиснуо – рекла је Бојана.

“Нека испаднем из такмичења”

Такмичар је одбио да му Десингерица буде ментор.

– Драгомире, немој, имам Босанца, не желим да ми будеш ментор, нека испаднем из такмичења – рекао је Кристијан Станишић.

– Драгомире, ти не знаш да пјеваш, хајде да пјевамо ти и ја Тозовца акапела – рекао је Кристијан.

– Идете једно уз друго, волим те, исти сте – рекао је Десингерица.

– Имаш енергију, а за мене ниси пјевач искрено – рекао је Кристијан.

– Нисам пјевач?! Па нисам, ја сам ти тата, ја те створио – рекао је Десингерица, пише Блиц.

