Logo

Комшије Мирка Кодића проговорили о хармоникашу, наводе да не долази у село након смрти сина

Извор:

Блиц

21.09.2025

10:12

Коментари:

0
Комшије Мирка Кодића проговорили о хармоникашу, наводе да не долази у село након смрти сина
Фото: Printscreen/Youtube/MirkoKodic

Хармоникаш Мирко Кодић породичну кућу у селу Јасеново ријетко обилази.

Комшије Мирка Кодића кажу да га дуго нису вид‌јели у родном мјесту, али га и даље веома цијене и поштују.

Да је то тачно, свједочи и чињеница да у центру већ неколико година постоји улица која носи назив Трг Мирка Кодића, коју су тако њему у част назвали захвални мјештани.

– Знали смо сви да ће Мирко постати музичка легенда. Од малих ногу је имао дар. Нажалост, не долази више често као некад, а куће пропадају. Има велико имање на коме се налазе стара и нова кућа, помоћне просторије, а ту нико не живи. Туга. Неки су се бунили кад смо трг у селу назвали по њему јер је још жив, па као да га не тјера малер. Шта нас брига, он је наш. Задужио је и прославио наше село, много је концерата држао овд‌је и свирао ту на спортским теренима. Треба само чешће да долази овд‌је. Сви су везани за тај Београд, а наша лијепа села пропадају – рекле су Кодићеве комшије, па наставиле:

Владимир Јоцовић

Друштво

"Владимир је био пријеке нарави кад попије" Суграђани проговорили о језивом убиству таксисте

– Раније је чешће долазио, али смрт сина Александра га је дотукла и отад га нисмо вид‌јели овд‌је. Знам да је за ову кућу имао неке планове с покојним сином, али откад се то десило, као да не жели да овд‌је долази јер га све подсјећа на њега. Та трагедија га је заувијек промјенила. Иако је некако послије тога наставио са животом, Мирко више није онај човјек од прије. А и како би био. Понекад сврати Владан, његов син из другог брака, да обиђе кућу, али ту нико не живи. Све пропада, а много је новца ту уложено. Штета – рекле су комшије.

Има једно од највећих имања на селу

– Ово је једно од највећих имања у селу. Знам да је прије неколико година било прича да Мирко хоће да прода све ово и да је за то био заинтересован неки наш човјек који годинама живи у Француској. Од тога се ипак одустало, а послије се десило то што се десило с његовим сином и више се о томе није причало. Ми сви овд‌је бисмо вољели да он долази чешће и да нам засвира као некад – закључују комшије славног хармоникаша, преноси Курир.

Подијели:

Таг:

Мирко Кодић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Свађа јутјубера око Едите Арадиновић, причали о перверзијама које су јој радили

Сцена

Свађа јутјубера око Едите Арадиновић, причали о перверзијама које су јој радили

5 ч

0
Драгана Мирковић сишла у публику због дјевојчице у колицима: Емотивна сцена дирнула је све

Сцена

Драгана Мирковић сишла у публику због дјевојчице у колицима: Емотивна сцена дирнула је све

5 ч

0
Ђани и Слађа купили стан на обали мора

Сцена

Ђани и Слађа купили стан на обали мора

18 ч

0
Ухапшена бивша НБА звијезда

Сцена

Ухапшена бивша НБА звијезда

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Нова правила у Звездама Гранда! Седам чланова жирија, а осам ментора

14

01

Обустава саобраћаја у Бањалуци

13

57

Нина Бадрић посјетила Острог

13

49

Шта је мотив убиства Чарлија Кирка? Истрага открива прве детаље

13

29

Бака (70) угризла питбула за врат како би спасила свог малог пса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner