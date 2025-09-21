Комшије Мирка Кодића проговорили о хармоникашу, наводе да не долази у село након смрти сина

Извор:
Блиц
21.09.2025
10:12
Хармоникаш Мирко Кодић породичну кућу у селу Јасеново ријетко обилази.
Комшије Мирка Кодића кажу да га дуго нису видјели у родном мјесту, али га и даље веома цијене и поштују.
Да је то тачно, свједочи и чињеница да у центру већ неколико година постоји улица која носи назив Трг Мирка Кодића, коју су тако њему у част назвали захвални мјештани.
– Знали смо сви да ће Мирко постати музичка легенда. Од малих ногу је имао дар. Нажалост, не долази више често као некад, а куће пропадају. Има велико имање на коме се налазе стара и нова кућа, помоћне просторије, а ту нико не живи. Туга. Неки су се бунили кад смо трг у селу назвали по њему јер је још жив, па као да га не тјера малер. Шта нас брига, он је наш. Задужио је и прославио наше село, много је концерата држао овдје и свирао ту на спортским теренима. Треба само чешће да долази овдје. Сви су везани за тај Београд, а наша лијепа села пропадају – рекле су Кодићеве комшије, па наставиле:
– Раније је чешће долазио, али смрт сина Александра га је дотукла и отад га нисмо видјели овдје. Знам да је за ову кућу имао неке планове с покојним сином, али откад се то десило, као да не жели да овдје долази јер га све подсјећа на њега. Та трагедија га је заувијек промјенила. Иако је некако послије тога наставио са животом, Мирко више није онај човјек од прије. А и како би био. Понекад сврати Владан, његов син из другог брака, да обиђе кућу, али ту нико не живи. Све пропада, а много је новца ту уложено. Штета – рекле су комшије.
– Ово је једно од највећих имања у селу. Знам да је прије неколико година било прича да Мирко хоће да прода све ово и да је за то био заинтересован неки наш човјек који годинама живи у Француској. Од тога се ипак одустало, а послије се десило то што се десило с његовим сином и више се о томе није причало. Ми сви овдје бисмо вољели да он долази чешће и да нам засвира као некад – закључују комшије славног хармоникаша, преноси Курир.
