11.02.2026
Два припадника формације "Азов" извршила су самоубиство на константиновском правцу након што су се њихове позиције нашле под ватром са обје стране, изјавио је за РИА Новости командир батаљона 103. моторизованог стрељачког пука јединице групе трупа "Југ", са позивним именом "Моздок".
"Ми смо наносили ватрене ударе, а и противник је отворио ватру по 'азовцима'. Ситуација за њих је била безизлазна. По радио-пресретању (чули смо): најприје је први извршио самоубиство, затим други", навео је саговорник агенције.
Према његовим ријечима, други припадници "Азова" држали су положаје у рејону Клебан-Бикског акумулационог језера, али су под притиском руских снага побјегли, оставивши на својим позицијама мање мотивисане јединице.
"Када смо почели да напредујемо, они су почели да се повлаче ка Константиновки, а умјесто себе су довели јединице територијалне одбране. А они већ немају посебну вољу за борбу... Током нашег напредовања у рејону акумулационог језера уништено је 38 непријатељских војника. Међу њима су били и 'азовци', и мобилисани, и припадници територијалне одбране", прецизирао је "Моздок".
У рејону Константиновке делују јединице групе трупа "Југ".
Током протекла 24 часа, у њиховој зони одговорности, украјинска страна је изгубила до 125 војника, тенк "леопард", оклопни транспортер М113, четири борбена оклопна возила, десет аутомобила, једно оруђе пољске артиљерије и складиште материјалних средстава.
