Logo
Large banner

Минић организовао пријем за представнике медијских кућа

02.12.2025

13:11

Коментари:

0
Минић организовао пријем за представнике медијских кућа
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић захвалио је медијима за праћење рада Владе Српске, чијем се сазиву ближи првих сто дана рада.

Минић је тим поводом у Административном центру Владе организовао пријем за медијске раднике.

"Оног момента када смо представили план рада за првих сто дана замолио сам вас да то пратите и питате шта вас интересује. Цијеним ваш рад", рекао је Минић на пријему за представнике медијских кућа.

Он је медијима захвалио за коректну сарадњу.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Влада Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Власништво над хотелом "Љубиње" пренесено на општину

Друштво

Власништво над хотелом "Љубиње" пренесено на општину

2 ч

0
У четвртак Ваведење Пресвете Богородице: Ово су обичаји које треба испоштовати

Друштво

У четвртак Ваведење Пресвете Богородице: Ово су обичаји које треба испоштовати

4 ч

0
Расписан конкурс у области књижевног стваралаштва: За најбоља остварења стимулације од 4.000 КМ

Друштво

Расписан конкурс у области књижевног стваралаштва: За најбоља остварења стимулације од 4.000 КМ

5 ч

0
Трговци у Српској игноришу прописе: У радњама и даље лажни попусти поводом ''Црног петка''

Друштво

Трговци у Српској игноришу прописе: У радњама и даље лажни попусти поводом ''Црног петка''

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

15

28

Досије: Убиство Слађане Милошевић

15

27

Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner