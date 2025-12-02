Минић организовао пријем за представнике медијских кућа

02.12.2025
13:11
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић захвалио је медијима за праћење рада Владе Српске, чијем се сазиву ближи првих сто дана рада.
Минић је тим поводом у Административном центру Владе организовао пријем за медијске раднике.
"Оног момента када смо представили план рада за првих сто дана замолио сам вас да то пратите и питате шта вас интересује. Цијеним ваш рад", рекао је Минић на пријему за представнике медијских кућа.
Он је медијима захвалио за коректну сарадњу.
