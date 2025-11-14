Logo
Large banner

Договорила састанак са дечком, а појавила се његова жена: "Њене ријечи никада нећу заборавити"

Извор:

Агенције

14.11.2025

19:11

Коментари:

0
Договорила састанак са дечком, а појавила се његова жена: "Њене ријечи никада нећу заборавити"
Фото: Facebook / Симона Мијоковић

Бивша хрватска манекенка Симона Мијоковић у својој аутобиографији "Како сам тражила љубав" отворила је душу и проговорила о најмрачнијим тренуцима свог живота.

У књизи је, без задршке, описала бројне потресне епизоде, а посебно се издваја тренутак када је схватила да је, несвјесно, била љубавница.

Симона је открила да је на договорени сусрет с мушкарцем с којим се тада виђала умјесто њега дошла његова супруга. Тај моменат, како каже, никада неће заборавити.

Маја Глишић

Друштво

Помозимо Маји Глишић из Дервенте да побиједи најважнију битку: За лијечење јој је потребно 60.000 КМ

- Мислила сам да ћу се наћи с њим, али она је била на том мјесту, била сам изненађена, престрављена. Шта је сад то, бојала сам се - рекла је она. Ипак, реакција супруге ју је потпуно оставила без ријечи.

- Она ми је рекла: 'Не бој се, ниси једина, ниси посљедња, ти си само једно изгубљено јагње које је залутало у наш брак и ја ти желим да нађеш живог Бога'. То је жена која је била изузетне вјере - испричала је Симона за ИН магазин.

Иначе, Симона је причала и о томе да јој се најстарија ћерка Габријела недавно породила, али да она није задовољна њеним избором партнера.

Дјевојчица

Занимљивости

Ова давно заборављена српска имена за дјевојчице носе снажну симболику

- Габриела која је отишла од нас, која је ушла у једну заједницу, која није била баш по мојој вољи. Али опет иако млада, она се остварила у животу. Она је рекла 'да' животу са 18 година, није абортирала, родила је и створила је своју породицу - рекла је Симона.

Подсјетимо, Симона се 2016. удала за Станислава Мијоковића. Заједно имају четворо дјеце, а породични живот данас воде у Аустрији.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

manekenka

прељуба

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руси објавили листу својих највећих непријатеља: У "ТОП 10" двије земље бивше Југославије

Свијет

Руси објавили листу својих највећих непријатеља: У "ТОП 10" двије земље бивше Југославије

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Нови инцидент у Загребу: Група младића напала двоје младих

2 ч

0
Шта жене треба да избјегавају у четрдесетим годинама?

Савјети

Шта жене треба да избјегавају у четрдесетим годинама?

2 ч

0
Полицајка оргијала са затвореницима и доносила им дрогу, камере све снимиле

Свијет

Полицајка оргијала са затвореницима и доносила им дрогу, камере све снимиле

2 ч

0

Више из рубрике

Иза кулиса "Звезда Гранда": Овај члан жирија има један необичан ритуал иза камера

Сцена

Иза кулиса "Звезда Гранда": Овај члан жирија има један необичан ритуал иза камера

4 ч

0
Кија Коцкар у јеку драме са Каћом донијела одлуку! Хитно се огласила

Сцена

Кија Коцкар у јеку драме са Каћом донијела одлуку! Хитно се огласила

5 ч

0
Осуђен Урош Ћертић, иде у затвор

Сцена

Осуђен Урош Ћертић, иде у затвор

6 ч

0
Наташа Беквалац: Имала бих односе с њима да му не знам жену

Сцена

Наташа Беквалац: Имала бих односе с њима да му не знам жену

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

12

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 90. колу?

20

09

Вјерници славе Ђурђиц: Према народном вјеровању на овај празник нам стиже зима

20

08

Усијање: Тачка пуцања

20

00

Познато ко је погинуо у паду авиона код Суботице

19

59

Жену ударило возило на пјешачком прелазу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner