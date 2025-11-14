Договорила састанак са дечком, а појавила се његова жена: "Њене ријечи никада нећу заборавити"

Извор:
Агенције
14.11.2025
19:11
Бивша хрватска манекенка Симона Мијоковић у својој аутобиографији "Како сам тражила љубав" отворила је душу и проговорила о најмрачнијим тренуцима свог живота.
У књизи је, без задршке, описала бројне потресне епизоде, а посебно се издваја тренутак када је схватила да је, несвјесно, била љубавница.
Симона је открила да је на договорени сусрет с мушкарцем с којим се тада виђала умјесто њега дошла његова супруга. Тај моменат, како каже, никада неће заборавити.
- Мислила сам да ћу се наћи с њим, али она је била на том мјесту, била сам изненађена, престрављена. Шта је сад то, бојала сам се - рекла је она. Ипак, реакција супруге ју је потпуно оставила без ријечи.
- Она ми је рекла: 'Не бој се, ниси једина, ниси посљедња, ти си само једно изгубљено јагње које је залутало у наш брак и ја ти желим да нађеш живог Бога'. То је жена која је била изузетне вјере - испричала је Симона за ИН магазин.
Иначе, Симона је причала и о томе да јој се најстарија ћерка Габријела недавно породила, али да она није задовољна њеним избором партнера.
- Габриела која је отишла од нас, која је ушла у једну заједницу, која није била баш по мојој вољи. Али опет иако млада, она се остварила у животу. Она је рекла 'да' животу са 18 година, није абортирала, родила је и створила је своју породицу - рекла је Симона.
Подсјетимо, Симона се 2016. удала за Станислава Мијоковића. Заједно имају четворо дјеце, а породични живот данас воде у Аустрији.
(Телеграф.рс)
