Ангелина Топић пресрећна након освојене медаље: ''Била је то права борба до посљедњег скока''

21.09.2025
15:36
Коментари:0
Била је то права борба до последњег скока и пресрећна сам што кући носим медаљу, изјавила је српска атлетичарка Ангелина Топић, која је данас на Свјетском првенству у Токију освојила бронзану медаљу у дисциплини скок увис.
Топић је подијелила бронзану медаљу са Украјинком Јарославом Махучих, са прескочених 1,97 метара. Финале у дисциплини у скоку увис обиљежила су два прекида због јаке кише, која је падала у Токију.
''Киша и прекиди су отежали такмичење, али успјела сам да останем фокусирана и дам свој максимум. Бронза са СП за мене је огромна мотивација да наставим да радим и да се борим за још веће висине'', рекла је Топић, пренио је Српски атлетски савез (САС).
Свијет
Турска се бори са пожарима, у опасности и чувена љетовалишта
Златну медаљу освојила је Аустралијанка Никола Олислагерс са прескочених два метра, док је сребро са истом висином припало Пољакињи Марији Жодзик, преноси Танјуг.
Љубав и секс
4 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Остали спортови
4 ч0
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
4 ч0
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
11 ч0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
03
19
58
19
53
19
48
19
34
Тренутно на програму