Ангелина Топић пресрећна након освојене медаље: ''Била је то права борба до посљедњег скока''

21.09.2025

15:36

Ангелина Топић пресрећна након освојене медаље: ''Била је то права борба до посљедњег скока''

Била је то права борба до последњег скока и пресрећна сам што кући носим медаљу, изјавила је српска атлетичарка Ангелина Топић, која је данас на Свјетском првенству у Токију освојила бронзану медаљу у дисциплини скок увис.

Топић је подијелила бронзану медаљу са Украјинком Јарославом Махучих, са прескочених 1,97 метара. Финале у дисциплини у скоку увис обиљежила су два прекида због јаке кише, која је падала у Токију.

''Киша и прекиди су отежали такмичење, али успјела сам да останем фокусирана и дам свој максимум. Бронза са СП за мене је огромна мотивација да наставим да радим и да се борим за још веће висине'', рекла је Топић, пренио је Српски атлетски савез (САС).

Златну медаљу освојила је Аустралијанка Никола Олислагерс са прескочених два метра, док је сребро са истом висином припало Пољакињи Марији Жодзик, преноси Танјуг.

