Жена га ухватила у превари: Слагао да је код пријатеља, а отишао код љубавнице - ВИДЕО

21.09.2025
15:31
Коментари:0
Права драма одиграла се у глуво доба ноћи у Београду кад је једна жена открила гдје живи љубавница њеног мужа.
Према ријечима очевидаца, мушкарац је у том тренутку такође био у стану, што је додатно распламсало сукоб.
Прије неколико ноћи на Звездари одиграла се права љубавна драма која је потресла све у околини и разбудила комшије, преноси К1.
На граници Врачара и Звездаре, у 3 сата ујутро, супруга је одлучила да истражи гдје се заправо крије њен муж. Испоставило се да није био у кући пријатеља, већ је наводно био у стану – са љубавницом.
Очевици тврде да је муж био у стану када је жена дошла, а тренутак сукоба је додатно загријан чињеницом да је љубавница била присутна. Сцена која је услиједила наводно је изазвала пометњу у згради, а снимљена је и постала вирална на друштвеним медијима.
Наука и технологија
4 ч0
Хроника
4 ч0
Остали спортови
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Љубав и секс
2 д0
Љубав и секс
2 д0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
3 д0
Најновије
Најчитаније
20
03
19
58
19
53
19
48
19
34
Тренутно на програму