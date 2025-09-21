Logo

Жена га ухватила у превари: Слагао да је код пријатеља, а отишао код љубавнице - ВИДЕО

21.09.2025

15:31

Жена га ухватила у превари: Слагао да је код пријатеља, а отишао код љубавнице - ВИДЕО
Фото: Pexels

Права драма одиграла се у глуво доба ноћи у Београду кад је једна жена открила гдје живи љубавница њеног мужа.

Према ријечима очевидаца, мушкарац је у том тренутку такође био у стану, што је додатно распламсало сукоб.

Прије неколико ноћи на Звездари одиграла се права љубавна драма која је потресла све у околини и разбудила комшије, преноси К1.

Рекао да је код пријатеља, а отишао код љубавнице

На граници Врачара и Звездаре, у 3 сата ујутро, супруга је одлучила да истражи гдје се заправо крије њен муж. Испоставило се да није био у кући пријатеља, већ је наводно био у стану – са љубавницом.

Очевици тврде да је муж био у стану када је жена дошла, а тренутак сукоба је додатно загријан чињеницом да је љубавница била присутна. Сцена која је услиједила наводно је изазвала пометњу у згради, а снимљена је и постала вирална на друштвеним медијима.

