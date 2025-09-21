Logo

Ево колико новца је Ангелина Топић зарадила за бронзу на Свjетском првенству

21.09.2025

15:12

Коментари:

0
Ево колико новца је Ангелина Топић зарадила за бронзу на Свjетском првенству

Посљедњег дана Свјетског првенства у атлетици, које је одржано у Токију, Ангелина Топић је у свом другом финалу планетарне смотре остварила велики успјех и освојила бронзану медаљу. Невјероватан успјех, који сте заједно са Телеграфом испратили директно из Јапана.

Било је драме, било је свега током овог такмичења, Ангелина Топић је прескочила 1.88, 1.93 и 1.97 из прве, остварила резултат сезоне и када смо помислили да ћемо чекати сребро или бронзу, Пољакиња Жодзик се повампирила.

angelina topic tanjug

Остали спортови

Ангелина Топић освојила бронзану медаљу на Свјетском првенству у Токију

Оборила је лични рекорд са 2.00, гурнула Ангелину и Јарославу Махучих на треће мјесто. У том моменту Украјинка је имала два покушаја још на 2.02, да нападне злато, али је на срећу оба пута оборила и са 1.97 подијелила бронзу са Српкињом.

Према правилнику Свјетске атлетике, Ангелина Топић је освојила новчану награду у износу од 22.000 долара, која сљедује за треће мјесто, преноси Телеграф.

Таг:

Ангелина Топић

Коментари (0)
