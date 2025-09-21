Ево колико новца је Ангелина Топић зарадила за бронзу на Свjетском првенству

21.09.2025
15:12
Коментари:0
Посљедњег дана Свјетског првенства у атлетици, које је одржано у Токију, Ангелина Топић је у свом другом финалу планетарне смотре остварила велики успјех и освојила бронзану медаљу. Невјероватан успјех, који сте заједно са Телеграфом испратили директно из Јапана.
Било је драме, било је свега током овог такмичења, Ангелина Топић је прескочила 1.88, 1.93 и 1.97 из прве, остварила резултат сезоне и када смо помислили да ћемо чекати сребро или бронзу, Пољакиња Жодзик се повампирила.
Остали спортови
Ангелина Топић освојила бронзану медаљу на Свјетском првенству у Токију
Оборила је лични рекорд са 2.00, гурнула Ангелину и Јарославу Махучих на треће мјесто. У том моменту Украјинка је имала два покушаја још на 2.02, да нападне злато, али је на срећу оба пута оборила и са 1.97 подијелила бронзу са Српкињом.
Према правилнику Свјетске атлетике, Ангелина Топић је освојила новчану награду у износу од 22.000 долара, која сљедује за треће мјесто, преноси Телеграф.
Република Српска
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Остали спортови
5 ч0
Друштво
5 ч0
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
11 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
20
03
19
58
19
53
19
48
19
34
Тренутно на програму