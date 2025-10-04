Орбан: Бриселски глобалисти желе да централизују моћ

04.10.2025
Бриселски глобалисти желе да централизују моћ, поткопају национални суверенитет и диктирају како да образујемо нашу дјецу, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
''Мађарска и Словачка заједно стоје у одбрани права и будућности наших народа'', рекао је Орбан у објави на Иксу.
The Brusselian globalists want to centralise power, undermine national sovereignty, and dictate how we educate our children. Hungary and Slovakia stand together in defending the rights and future of our people. 🇭🇺🤝🇸🇰 pic.twitter.com/uxffkqpKhD— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 4, 2025
Он је додао да Брисел одузима надлежности од чланица ЕУ и намеће се у њиховим животима.
Мађарски премијер је оцијенио да се све чланице Уније томе противе и да се државе попут Мађарске, као и остале земље из регије, боре да сачувају свој суверенитет, преноси РТРС.
