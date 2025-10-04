Logo

Орбан: Бриселски глобалисти желе да централизују моћ

04.10.2025

14:39

Коментари:

0
Орбан: Бриселски глобалисти желе да централизују моћ
Фото: Танјуг/АП

Бриселски глобалисти желе да централизују моћ, поткопају национални суверенитет и диктирају како да образујемо нашу дјецу, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

''Мађарска и Словачка заједно стоје у одбрани права и будућности наших народа'', рекао је Орбан у објави на Иксу.

Он је додао да Брисел одузима надлежности од чланица ЕУ и намеће се у њиховим животима.

Мађарски премијер је оцијенио да се све чланице Уније томе противе и да се државе попут Мађарске, као и остале земље из регије, боре да сачувају свој суверенитет, преноси РТРС.

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Друштво

Сутра облачно и вјетровито са кишом: У вишим предјелима чак и снијег

1 ч

0
Како се развијао филм у Србији

Емисије

Документарни програм '100 година филма'

1 ч

0
Објављене нове фотографије са Јахорине: Призори као усред зиме

Друштво

Објављене нове фотографије са Јахорине: Призори као усред зиме

1 ч

0
Планина Фуџи у Јапану

Свијет

ТикТокер погинуо током преноса уживо

1 ч

0

Више из рубрике

Планина Фуџи у Јапану

Свијет

ТикТокер погинуо током преноса уживо

1 ч

0
Циркуски слон Самба пуштен на слободу: Ово ће бити његов дом

Свијет

Циркуски слон Самба пуштен на слободу: Ово ће бити његов дом

2 ч

0
Студенткиња изгорјела жива у запаљеној Тесли, родитељи туже Илона Маска

Свијет

Студенткиња изгорјела жива у запаљеној Тесли, родитељи туже Илона Маска

3 ч

0
Огласио се Марк Брновић: Открио зашто неће бити амбасадор САД у Србији!

Свијет

Огласио се Марк Брновић: Открио зашто неће бити амбасадор САД у Србији!

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Тиква тешка 57,9 килограма: Миланко Станојевић добио награду

15

57

"СНСД на челу са предсједником Додиком спреман за нове побједе"

15

48

Преговори у току: Када би таоци могли бити ослобођени?

15

45

Невјероватна прича: Радмила родила 19 дјеце, бринула и о слијепом мужу

15

34

Уљез: Пожуда која убија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner