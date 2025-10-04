Logo

Додик: Инциденти са дроновима су провокација против Русије

СРНА

04.10.2025

Инциденти са дроновима у Европи су дио глобалне провокације против Русије коју Запад његује деценијама, рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик агенцији ТАСС након састанка са руским предсједником Владимиром Путином у Сочију.

"Ово је само дио ширих провокација којима свједочимо. Најозбиљнија провокација догодила се када су потписани такозвани Мински споразуми. Бивши њемачки канцелар Ангела Меркел и сама је признала да је то била само прилика да се сачека да се влада у Кијеву стабилизује и укључи у сукоб са Русијом", рекао је Додик на маргинама пленарног састанка Дискусионог клуба "Валдај".

Додик је додао да је "то била обмана" и да су "лажи све те приче о Русији као агресорској земљи која пријети Европи".

"Колико ја видим, Русија је што је могуће ближа концепту просперитетне и богате земље. Русија је покренула специјалну војну операцију из очигледних разлога - годинама, чак и деценијама, давала је упозорења, али то није дало никакве резултате", рекао је предсједник Републике Српске.

Он је изјавио да је Запад игнорисао упозорења и планирао да промијени власт у Украјини те "да се дочепа руских природних ресурса".

"Ту завјеру су ковали деценијама, чак вијековима", оцијенио је Додик и примијетио да "нису успјели".

"Сада они /на Западу/ паниче и морају да објасне свом народу шта се дешава. Људима су тамо испрани мозгови пропагандом и вјерују у оно што им се говори", закључио је предсједник Републике Српске.

