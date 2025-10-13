Јокић: Чистоћа и приватни капитал одузимају парцелу фирми која је уложила 40 милиона КМ

13.10.2025
Само дан уочи заказане деложације, у Депоту, предузећу које годинама збрињава отпад града Бањалуке и шире регије влада неизвјесност и огорченост, рекао је директор Депота Ратко Јокић.
Приватна фирма Чистоћа и њен капитал планирају да са парцеле коју је Депот легално платио Граду избаце фирму која је уложила скоро 40 милиона КМ у развој система управљања отпадом, изградњу инфраструктуре и постројења за заштиту животне средине, навео је Јокић.
Према информацијама из предузећа, Окружни привредни суд у Бањалуци намјерава да предметну парцелу уступи Чистоћи, иако, како тврде запослени у Депоту, та фирма нема потребну опрему, филтере, еколошку дозволу, нити је регистрована за складиштење и одлагање отпада.
- Ако се сутра спроведе деложација, то ће значити да се даје предност приватном интересу над јавним, а да се систем који функционише годинама руши без икаквог правног основа - поручују из Депота.
Директор и сви запослени у Депоту данас су упутили апел предсједнику Владе Републике Српске, министру за просторно уређење, грађевинарство и екологију, министру правде, као и Републичкој управи за инспекцијске послове, тражећи хитну реакцију и заштиту предузећа и запослених радника.
- Све раније одлуке којима се покушава одузети имовина су незаконите и супротне јавном интересу - наводи се у апелу.
Скупштина града Бањалука је данас донијела закључак којим се градоначелник обавезује да покрене поступак експропријације парцеле и упути га у даљу процедуру како би се сачувала радна мјеста и спријечила еколошка катастрофа.
Ипак, случај има дубљу позадину. Депот је изгубио право на предметној парцели јер су надлежни у Градској управи пропустили рок за жалбу на упис власништва фирме Чистоћа као власника. Након тога, Чистоћа је добила спор пред Окружним привредним судом у Бањалуци, а потом и пред Вишим привредним судом, чиме су одлуке постале правоснажне.
Депот је у међувремену поднио ванредни правни лијек, тражећи ревизију свих ранијих одлука, уз тврдњу да нису објективно сагледане чињенице и да Чистоћа нема стварно право на тој парцели.
- Док се правна битка наставља, сутрашњи дан могао би бити пресудан - истакао је.
Хоће ли у Бањалуци побиједити општи интерес и закон, или ће превагнути приватни апетити и капитал показаће исход деложације која је заказана за сутра, упитао је Јокић.
