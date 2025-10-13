Logo

Јокић: Чистоћа и приватни капитал одузимају парцелу фирми која је уложила 40 милиона КМ

13.10.2025

20:02

Коментари:

0
Јокић: Чистоћа и приватни капитал одузимају парцелу фирми која је уложила 40 милиона КМ

Само дан уочи заказане деложације, у Депоту, предузећу које годинама збрињава отпад града Бањалуке и шире регије влада неизвјесност и огорченост, рекао је директор Депота Ратко Јокић.

Приватна фирма Чистоћа и њен капитал планирају да са парцеле коју је Депот легално платио Граду избаце фирму која је уложила скоро 40 милиона КМ у развој система управљања отпадом, изградњу инфраструктуре и постројења за заштиту животне средине, навео је Јокић.

Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

Према информацијама из предузећа, Окружни привредни суд у Бањалуци намјерава да предметну парцелу уступи Чистоћи, иако, како тврде запослени у Депоту, та фирма нема потребну опрему, филтере, еколошку дозволу, нити је регистрована за складиштење и одлагање отпада.

- Ако се сутра спроведе деложација, то ће значити да се даје предност приватном интересу над јавним, а да се систем који функционише годинама руши без икаквог правног основа - поручују из Депота.

Директор и сви запослени у Депоту данас су упутили апел предсједнику Владе Републике Српске, министру за просторно уређење, грађевинарство и екологију, министру правде, као и Републичкој управи за инспекцијске послове, тражећи хитну реакцију и заштиту предузећа и запослених радника.

Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Почела ванредна сједница Скупштине града: На дневном реду "Деп-от" и градски базен

- Све раније одлуке којима се покушава одузети имовина су незаконите и супротне јавном интересу - наводи се у апелу.

Скупштина града Бањалука је данас донијела закључак којим се градоначелник обавезује да покрене поступак експропријације парцеле и упути га у даљу процедуру како би се сачувала радна мјеста и спријечила еколошка катастрофа.

Ипак, случај има дубљу позадину. Депот је изгубио право на предметној парцели јер су надлежни у Градској управи пропустили рок за жалбу на упис власништва фирме Чистоћа као власника. Након тога, Чистоћа је добила спор пред Окружним привредним судом у Бањалуци, а потом и пред Вишим привредним судом, чиме су одлуке постале правоснажне.

Депот је у међувремену поднио ванредни правни лијек, тражећи ревизију свих ранијих одлука, уз тврдњу да нису објективно сагледане чињенице и да Чистоћа нема стварно право на тој парцели.

- Док се правна битка наставља, сутрашњи дан могао би бити пресудан - истакао је.

Хоће ли у Бањалуци побиједити општи интерес и закон, или ће превагнути приватни апетити и капитал показаће исход деложације која је заказана за сутра, упитао је Јокић.

Подијели:

Тагови:

Депот

Бањалука

Čistoća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нормализација пушења свеприсутна: У БиХ свако четврто дијете конзумира дуван

Друштво

Нормализација пушења свеприсутна: У БиХ свако четврто дијете конзумира дуван

2 ч

0
Вишак радника у Сребреници

Градови и општине

Вишак радника у Сребреници

2 ч

0
"Пресипање из шупљег у празно": Дуел није много пружио

Република Српска

"Пресипање из шупљег у празно": Дуел није много пружио

2 ч

2
Ризик од дављења дјеце: Повлачи се "лабубу" лутка

Друштво

Ризик од дављења дјеце: Повлачи се "лабубу" лутка

2 ч

0

Више из рубрике

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

Бања Лука

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

4 ч

1
Нинковић заказао ванредну сједницу

Бања Лука

Нинковић заказао ванредну сједницу

8 ч

0
Почела ванредна сједница Скупштине града: На дневном реду "Деп-от" и градски базен

Бања Лука

Почела ванредна сједница Скупштине града: На дневном реду "Деп-от" и градски базен

9 ч

0
Без воде пет бањалучких улица

Бања Лука

Без воде пет бањалучких улица

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трамп: Орбан је сјајан лидер

21

49

Земљотрес на Пелопонезу, тресао се југ Грчке

21

45

Ноћне навике које потајно уништавају здравље

21

43

Организатор Евровизије отказао гласање о учешћу Израела након примирја у Гази

21

27

Трамп хвали Мелони: ''Ризиковаћу, ти си прелијепа млада жена“

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner