Усвојен амандман: За функционисање Градског олимпијског базена пола милиона

Извор:
Агенције
13.10.2025
20:39
Коментари:0
Скупштина града Бањалука усвојила је вечерас на ванредној сједници амандман којим ће бити омогућено да Градском олимпијском базену буде уплаћено 500.000 КМ за његово функционисање.
Предсједник Скупштине града Љубо Нинковић рекао је да градоначелник Драшко Станивуковић већ сутра може да реализује амандман, како би у наредних неколико дана базен почео са радом.
- Сматрамо да није требало ни да дође до затварања базена, те очекујемо да до краја године буде основана јавна установа како се овакве ствари више не би десиле, те да буџетом за наредну годину јавна установа која ће руководити базеном буде планирана као буџетски корисник - рекао је Нинковић новинарима.
Он је навео да је на сједници усвојен и закључак на приједлог одборника СПС-а Саше Глигорића да Скупштина у складу са законским могућностима предложи градоначелнику и Градској управи да се према надлежним органима упути захтјев за експропријацију земљишта предузећа ДЕП-ОТ.
- Искористили смо данас једино могуће рјешење за које сматрамо да је оправдано, а то је да кренемо у процес експропријације земљишта и омогућимо да оно опет, по други пут, буде плаћено, јер мислимо да је то најмања штета која се може имати у погледу еколошке катастрофе и измјештања смећа - рекао је Нинковић.
Он је додао да је на сједници ријешена реалокација 190.00 КМ издвојених за одржавање пријевремених избора за предсједника Српске.
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић рекао је да је за функционисање Градског олимпијског базена потребно најмање 1,2 милиона КМ.
- Позивам кориснике базена, када са овим средствима покренемо базен, наставимо борбу и проналазимо додатна средства јер се са овим не може издржати до краја године - рекао је Станивуковић.
Када је ријеч о предузећу ДЕП-ОТ, Станивуковић је напоменуо да је то проблем и других локалних заједница које одлажу смеће на депонији у Рамићима, али и Владе Републике Српске.
За сутра је заказана ванредна сједница о стању у вртићима Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука.
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
4 ч1
Бања Лука
8 ч0
Бања Лука
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму