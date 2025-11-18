18.11.2025
10:45
Коментари:0
Најбољи тенисер свијета Карлос Алкарас одустао је од наступа на Дејвис купу.
Шпанац је то најавио још током турнира у Торину гдје се сусрео са повредом, што се могло видјети на финалном мечу против Јаника Синера.
Дан касније, стигла је вијест да Алкараз неће моћи помоћи Шпанцима у Дејвис купу у Болоњи. Магнетном резонанцом је утврђен едем мишића у десној задњој ложи, послије чега је донијета одлука да се не ризикује. Тенисер још није потврдио да неће играти, но јасно је да неће ризиковати повреду пред почетак нове сезоне и првог гренд слема Аустралијан опена.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму