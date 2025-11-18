Logo
Large banner

Карлос Алкараз "од‌јавио" Шпанију

18.11.2025

10:45

Коментари:

0
Карлос Алкараз "од‌јавио" Шпанију
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Најбољи тенисер свијета Карлос Алкарас одустао је од наступа на Дејвис купу.

Шпанац је то најавио још током турнира у Торину гд‌је се сусрео са повредом, што се могло вид‌јети на финалном мечу против Јаника Синера.

Дан касније, стигла је вијест да Алкараз неће моћи помоћи Шпанцима у Дејвис купу у Болоњи. Магнетном резонанцом је утврђен едем мишића у десној задњој ложи, послије чега је донијета одлука да се не ризикује. Тенисер још није потврдио да неће играти, но јасно је да неће ризиковати повреду пред почетак нове сезоне и првог гренд слема Аустралијан опена.

Подијели:

Таг:

Карлос Алкараз

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ништа од Дејвис купа: Алкарас одустао од такмичења

Тенис

Ништа од Дејвис купа: Алкарас одустао од такмичења

1 ч

0
Колико је Ђоковић зарадио од тениса ове године

Тенис

Колико је Ђоковић зарадио од тениса ове године

19 ч

0
Ђоковић завршио сезону као четврти на свијету

Тенис

Ђоковић завршио сезону као четврти на свијету

23 ч

0
Сабаленка након пораза пливала са ајкулама: Можда попијем текилу и анализирам сезону

Тенис

Сабаленка након пораза пливала са ајкулама: Можда попијем текилу и анализирам сезону

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Песков: Париз наоружава Украјину и распирује проратно расположење

11

27

Битно: Квалитет ваздуха

11

18

Амиџић: Шаровић признао - коалиција Шмит-Сарајево-опозиција заиста постоји

11

17

Салкановићу одређен притвор: Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ

11

16

Јуве спрема план без Влаховића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner