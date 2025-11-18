Проглашена ријеч године: Значење ће вас натерати да размислите о животу

18.11.2025
"Парасоцијално", израз дефинисан као "веза коју неко осјећа према познатој особи коју заправо не познаје", проглашен је за ријеч године у рјечнику Кембриџа.
Овај израз који, према данашњем писању британског Гардијана, објашњава зашто америчка поп пјевачица Тејлор Свифт није одговорила на вашу објаву на друштвеним мрежама у којој јој честитате вјеридбу, проглашен је речју године, у тренутку када се све више људи окреће чет-ботовима, инфлуенсерима и познатим личностима како би остварили осјећај повезаности у онлајн свету.
Термин се први пут појавио 1956. године, када су социолози с Универзитета у Чикагу примијетили да гледаоци телевизије развијају "парасоцијалне" односе с личностима с екрана, налик онима са пријатељима и породицом, али у потпуности једностране. Појавом интернета, друштвених мрежа и вјештачке интелигенције, могућности за такве асиметричне везе нагло су порасле, а израз је из академских кругова прешао у широку употребу.
"Парасоцијално одражава дух 2025. године", изјавио је уредник Кембриџ речника Колин Мекинтош.
"Милиони људи су укључени у парасоцијалне односе, а многе фасцинира њихов све већи утицај. Подаци то потврђују, јер на нашем сајту биљежимо нагли пораст претрага те ријечи", навео је Мекинтош.
Међу "парасоцијалним тренуцима" године, рјечник наводи вјеридбу Тејлор Свифт и звијезде америчког фудбала Тревиса Келсија, као и албум исповијести Лили Ален "West End Girl". Посебно се истиче и улога вјештачке интелигенције, будући да су чет-ботови за многе постали саговорници, пријатељи или чак романтични партнери.
Професорка експерименталне социјалне психологије на Универзитету Кембриџ Симона Шнал оцијенила је да су парасоцијални односи "преобликовали појам обожаватеља, славу, али и начин на који обични људи комуницирају на интернету уз помоћ вјештачке интелигенције". Шнал је упозорила да смањење поверења у традиционалне медије подстиче кориснике да се окрећу инфлуенсерима, што може довести до "нездравих и интензивних односа" са звијездама друштвених мрежа.
Парасоцијалне везе са познатима попут Свифт могу, како је рекла, да изазову опсесивна тумачења стихова и жучне расправе на интернету. Посебно су рањиви млади, који у чет-ботовима често виде привид емотивног односа. "Парасоцијални трендови попримају нову димензију јер многи вештачку интелигенцију, укључујући ChatGPT, доживљавају као 'пријатеља' који пружа подршку или чак замену за терапију", истакла је Шнал.
Кембриџ рјечник је ове године додао или ажурирао и низ појмова везаних за вјештачку интелигенцију - међу њима "слоп", израз за масовно произведене, бесмислене АИ слике и видео-снимке који затрпавају друштвене мреже, као и "memeify", који означава претварање слике у мим који се брзо шири интернетом.
