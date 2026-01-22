Logo
Број жртава жељезничке несреће у Шпанији повећан на 45

22.01.2026

20:05

Жељезничка несрећа у Шпанији
Фото: Joan Mateu Parra/Tanjug/AP

Број жртава тешке жељезничке несреће на југу Шпаније порастао је на 45 након што су у олупини пронађена тијела још два мушкараца, саопштила је регионална влада Андалузије.

Сматра се да је ријеч о мушкарцима који су били на листи несталих након несреће, која се догодила у нед‌јељу увече, 18. јануара, када су се два брза воза сударила у близини Адамуза, преноси Срна.

Претраживање олупине још траје, пренијела је агенција ДПА.

Званични број повријеђених је 123, а 31 особа је у болници. Шест лица је на интензивној њези, али нико није у животној опасности.

Шпанија

жељезничка несрећа

