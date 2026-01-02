Logo
Звезда демолирала Ефес у Истанбулу

02.01.2026

19:52

Коментари:

1
Звезда демолирала Ефес у Истанбулу
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Црвене звезде први пут у историји клуба успјели су да као гости савладају екипу Ефеса из Истанбула резултатом 87:65 у 19. колу Евролиге.

Надала се Црвена звезда да послије 11:0 у Истанбулу против Ефеса у овој 2026. години може нешто да се промјени и јесте се промијенило.

Не само да су црвено-бели коначно први пут у историји клуба савладали Ефес као гости већ су то урадили на изузетно убједљив начин.

Током првих неколико минута игра је била уједначена, да би први у налет ушао домаћи тим, међутим само док се није пробудио Нвора који је ушао у серију и донио тако преокрет Звезди.

Добро је у тим тренуцима функционисала и одбрана црвено-бијелих који су захваљујући томе дошли до девет поена предности. На самом крају прве дионице Ефес је смањио заостатак.

После уједначеног уласка у другу дионицу, кошаркаши Ефеса појачали су темпо и смањили заостатак на свега два поена. Међутим, Звезда је тада убацила у „пету“ брзину.

Страшном серијом од 14:0 Звезда је дошла до велике предности од 18 поена, а касније се та предност и повећавала.

Ефес се није будио ни у другом полувремену, посебан проблем правили су им шутеви за три поена (0/11 послије првог полувремена). Са друге стране црвено-бијели имали су поентерски плес на терену за нову серију од 10:2.

Нвора је био најефикаснији са 24 поена, а Монеке је додао 16-

У екипи Ефеса Вајер-Беб је постигао 17 поена.

КК Црвена звезда

Коментари (1)
