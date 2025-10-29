Logo

Дижу се дронови широм Хрватске: Разлог је један

Извор:

АТВ

29.10.2025

12:20

Коментари:

0
Дрон у лету
Фото: АТВ

С циљем повећања безбједности саобраћаја на путевима и смањења посљедица саобраћајних несрећа данас ће, од 10 до 16 сати, на подручју цијеле Републике Хрватске бити спроведена превентивно – репресивна акција контроле саобраћаја, јавља полиција.

Посебна пажња усмјерена је на санкционисање прекршаја вожње под утицајем алкохола или дрога, вожње непрописном брзином, некориштења сигурносног појаса и дјечјих сједалица, непрописне употребе мобилног телефона док ће се уз путничке аутомобиле контролисати и возачи мопеда и мотоцикала.

НАТО хеликоптер

Свијет

Из Белгије пријете Путину: Сравнили бисмо Москву

Предметном акцијом спроводиће се мјере у циљу подизања нивоа безбједности у саобраћају те ће се акција спроводити уз употребу беспилотних летјелица (дронова) којима ће управљати посебно оспособљени полицијски службеници.

Полиција ће посебно мотрити ове прекршаје

Помоћу дронова такође ће се утврђивати и сљедећи прекршаји попут некориштења сигурносног појаса, непрописне употребе телефона, проласка кроз црвено свјетло, непрописног претицања, непоштовања саобраћајних знакова и др.

“Још једном позивамо возаче да се придржавају саобраћајних прописа како би се ниво сигурности у друмском саобраћају подигла на још виши ниво те како би се заштитио сваки живот на нашим путевима”, апелује полиција.

илу-ауто-26092025

Свијет

У овој европској земљи уводе се розе таблице: Ево чему служе

Од почетка године у саобраћајним несрећама смртно су страдале 228 особе, што је 24 особе више него у истом периоду прошле године (пораст од 11,8 одсто).

Коментари (0)
