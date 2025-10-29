Дижу се дронови широм Хрватске: Разлог је један

Извор:
С циљем повећања безбједности саобраћаја на путевима и смањења посљедица саобраћајних несрећа данас ће, од 10 до 16 сати, на подручју цијеле Републике Хрватске бити спроведена превентивно – репресивна акција контроле саобраћаја, јавља полиција.
Посебна пажња усмјерена је на санкционисање прекршаја вожње под утицајем алкохола или дрога, вожње непрописном брзином, некориштења сигурносног појаса и дјечјих сједалица, непрописне употребе мобилног телефона док ће се уз путничке аутомобиле контролисати и возачи мопеда и мотоцикала.
Предметном акцијом спроводиће се мјере у циљу подизања нивоа безбједности у саобраћају те ће се акција спроводити уз употребу беспилотних летјелица (дронова) којима ће управљати посебно оспособљени полицијски службеници.
Помоћу дронова такође ће се утврђивати и сљедећи прекршаји попут некориштења сигурносног појаса, непрописне употребе телефона, проласка кроз црвено свјетло, непрописног претицања, непоштовања саобраћајних знакова и др.
“Још једном позивамо возаче да се придржавају саобраћајних прописа како би се ниво сигурности у друмском саобраћају подигла на још виши ниво те како би се заштитио сваки живот на нашим путевима”, апелује полиција.
Од почетка године у саобраћајним несрећама смртно су страдале 228 особе, што је 24 особе више него у истом периоду прошле године (пораст од 11,8 одсто).
