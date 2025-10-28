Састав кћерке Александра Радојичића ће вас разњежити: ''Мој херој је мој тата''

28.10.2025
Глумац Александар Радојичић има тринаестогодишњу кћерку Ају на коју је веома поносан.
Александар Радојичић је сада, на свом инстаграм профилу, објавом разнијежио своје пратиоце.
Наиме, он је подијелио састав који је његова мезимица написала за њега на енглеском језику.
Тема задатка била је “Мој херој”, а Аја је на задату тему одговорила овако:
''Мој херој је мој тата. Он не лети и нема ‘ласерске’ очи. Увијек је ту када ми затреба. Већи дио времена не проводи са мном јер живи у другом граду (он је у Београду), али то га не спречава да ме види. Вози сат времена (понекад и дуже због саобраћаја) само да би ме видио, и никада ме не разочара – увијек ме насмије. Он је веома љубазан и подржава ме у свему. Обоје волимо комедију и можемо цијели дан да проведемо причајући вицеве.
Он не подноси безобразне људе, а научио ме је да будем љубазна чак и када они нису. Каже ми да је на њима да одлуче хоће ли и сами бити љубазни. Он је један згодан мушкарац. Моја бака је сјајно одгајила мог тату. Ако нисам била довољно јасна, хтјела сам да кажем да је мој тата заиста сјајан тата'', написала је она.
Глумац није крио колико је поносан, па је уз фотографију кћеркиног састава уз срца написао: “Понос као такав.”
Подсјетимо, Александар Радојичић и Јелена Мелезовић годинама су били у вези, а заједно су добили кћерку Ају.
Ипак, Јелена и Александар су 2014. године донијели одлуку да се растану, а онда је услиједила двогодишња борба за старатељство. Судски спор окончан је 30. јуна 2016. године, а одлучено је да старатељство припадне Јелени.
Односи бивших партнера били су прилично затегнути, те су једно о другом свашта говорили у јавности, а Јелена је тада и на фејсбуку написала статус у ком је оцрнила оца своје кћерке, преноси Блиц.
