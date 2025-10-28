Logo

''Као анђео'' Глумица показала груди у провидној хаљини и привукла пажњу свих

28.10.2025

18:46

''Као анђео'' Глумица показала груди у провидној хаљини и привукла пажњу свих
Фото: Yotutube/Innana Sarkis/screenshot

Канадска глумица Инана Саркис појавила се на журци Vogue World у Лос Анђелесу у провидној хаљини која је открила њене груди и привукла пажњу свих присутних.

За ову креацију је заслужна дизајнерка Марсел Барбоса. Глумица се опредијелила за подигнуту фризуру и једноставну шминку. Изглед је употпунила шпицастим потпетицама и огрлицом Дејвида Јурмана.

''Невјероватно вече са часописом Vogue у Vogue World-у. Велико хвала Марсел што је креирала ову хаљину за само 48 сати и ручно офарбала коња у част старог холивудског вестерна“, написала је.

У коментарима на Инстаграму услиједили су бројни комплименти о њеном изгледу.

''Никада нисам видјела љепшу и задивљујућу хаљину. Заиста си лијепа“, ''Као анђео“, ''Вилица ми је пала до пода“, само су неки од њих.

Ева Рас-03102025

Сцена

Ева Рас проговорила о интимним односима: ''Лако сам улазила у авантуре''

Журци Vogue World-а присуствовао је низ познатих дама, укључујући Шеј Мичел, Лицо, Вини Харлоу, Ану Винтур и друге.

Инана Саркис је започела глумачку каријеру 2016. године, када је играла улогу у филму ''Срећан рођендан“. Такође је глумила у филмовима ''Бу 2! Ноћ вештица Мадеа“, ''Након судара“, ''Сенсирана“, ''Депортована“, ''Браћа Брјус“ и другима.

Пре пет година добила је ћерку са својим партнером Метјуом Носком, преноси Кликс.

