У тешкој саобраћајној несрећи погинуо возач (18), двојица младића тешко повријеђена

06.11.2025
09:01
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Озаљу, живот је изгубио осамнаестогодишњи мушкарац, док су још двојица младића, осамнаестогодишњи возач и двадесетчетворогодишњи сувозач, тешко повријеђени.
Трагедија се догодила у 19:38 часова на Тршкој цести, саопштила је карловачка полиција.
Младић слетио са пута због неприлагођене брзине
Према полицијском извјештају, несрећу је изазвао осамнаестогодишњи возач аутомобила карловачких регистрација. Због брзине непримјерене условима на путу, изгубио је контролу над возилом у кривини, које је почело да проклизава. Аутомобил је слетио са пута, ударио у ивицу тротоара, затим у метални стуб хидранта, а потом у камени стуб и ограду дворишта породичне куће. У неконтролисаном кретању, возило се преврнуло на бок и зауставило.
Удес на магистралном путу, саобраћај потпуно обустављен
У стравичној несрећи, осамнаестогодишњи путник је преминуо на лицу мјеста, док су возач и двадесетчетворогодишњи путник задобили тешке повреде.
Кривичне пријаве су у току
Полицијски службеници су спровели увиђај по овлашћењу замјеника дежурног државног тужиоца у Карловцу. Утврђено је да су возач и оба путника користили сигурносне појасеве. Саобраћај на тој дионици био је у прекиду до 35 минута послије поноћи и преусмјерен је.
По завршетку кривичне истраге, против осамнаестогодишњег возача биће поднесена кривична пријава надлежном државном тужилаштву због изазивања саобраћајне незгоде.
Фотографије са мјеста несреће показују да од аутомобила готово ништа није остало, био је потпуно смрскан.
