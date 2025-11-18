Требиње: "Региструј оружје без санкције"

Извор:
18.11.2025
Разуздани појединац и нелегални пиштољ цијели регион завију у црно. За случај на обали Неретве кривца је касно тражити. Није се касно ухватити у коштац са нелегалним оружјем, тога су свјесни у МУП-у. Требињска полиција већ мјесецима проводи акције и кампање, у току је она "Региструј оружје без санкције".
"Основни циљ ове кампање јесте наравно подизање нивоа безбиједности свих грађана али суштина је да сви грађани који у посједу имају оружје за које се може издати дозвола за држање као што је спортско ловачко оружје, револвер и пиштољ сада у овоме тренутку до краја године могу да покрену процедуру легализације без доказивања власништва", рекла је Јована Цвијетић, портпарол ПУ Требиње.
Оружје се доноси у полицијску станицу гдје ће се извршити преглед а онда и издати потврда након чега креће процедура за издавање оружног листа. Оружје које је остало од рата требало би добровољно, што прије, предати каже полиција. Они који најбоље знају шта је оружје подржавају овакве активности.
Колике су казне за злоупотребу личних података у БиХ?
"Врло је важно да се ова акција води, ми смо 50 година овдје у томе и спорту и пувању разних врста па знамо да је важно да и стријелци и ловци и сви остали да то правилно користе", рекао је Спасо Шкоро, тренер у Стрељачком клубу Леотар Требиње.
Зна се за шта оружје користе стријелци и ловци. Закон о оружју и муницији је јасан без обзира на посједовање оружног листа и дозволе за посједовање постоји и дозвола за ношење која се тешко добија а и она има јасно прописана правила. Они мимо правила се санкционишу, у Херцеговини се годинама проводи акција “калибар” усмјерена на одузимање нелегалног оружја.
