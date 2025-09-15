Logo
Младен показао људскост и професионалност: Пронашао украдени ромобил у парку "Младен Стојановић"

15.09.2025

18:07

Коментари:

0
Фото: Фејсбук

Бањалучанка Сара Омеровић-Хирош јавно се захвалила на Фејсбук страници члану обезбјеђења у Парку "Младен Стојановић" у Бањој Луци након што је њој и њеној породици пронашао и вратио украдени ромобил.

Објаву преносимо у цјелости:

"Желимо јавно и од срца изразити огромну захвалност господину Младену, члану обезбјеђења у Парку „Младен Стојановић“ у Бањој Луци, за несебичну помоћ, људскост и професионалност коју је показао у тренутку када нам је то било најпотребније.

Наиме, током наше посјете парку догодила се крађа ромобила, скоро па испред носа. Ситуација је за нас била врло стресна, посебно имајући у виду да се радило о ствари која има и велику емотивну вриједност. У том тренутку господин Младен је реаговао крајње смирено, професионално и одлучно. Захваљујући његовом ангажману, сналажљивости и брзој реакцији, ромобил је убрзо пронађен и враћен назад власнику.

Оно што нас је посебно дирнуло јесте чињеница да Младен није само одрадио свој посао – он је показао емпатију, разумијевање и жељу да заиста помогне. Његов став и поступци показали су да сигурност и повјерење у јавним просторима и те како зависе од људи који су спремни да стану уз грађане и покажу да нису сами у тренуцима када им се деси непријатност.

Бања Лука се с правом може поносити људима попут Младена, јер својим примјером показују шта значи бити прави професионалац, али и добар човјек. Његова присутност у парку даје осјећај сигурности свим посјетиоцима, а његов чин помоћи нама лично оставио је дубок траг.

У времену када често чујемо више лоших него добрих вијести, желимо да се чује и ова лијепа прича. Господин Младен заслужује јавно признање и захвалност, не само од нас којима је помогао, већ и од шире заједнице. Овим путем желимо да му поручимо – ХВАЛА ВАМ од срца, што сте показали да људскост, солидарност и професионалност још увијек постоје и да се цијене.

Надамо се да ће ова наша порука доћи до што већег броја људи, јер хероји свакодневице, попут господина Младена, заслужују да буду препознати и похваљени", написала је Сара Омеровић-Хирош.

