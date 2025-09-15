Logo
''Окупљамо се под заставом која је у историји увијек била на правој страни''

АТВ

15.09.2025

19:25

Српске тробојке виориле су се Бањалуком. Све је уз знаку српског јединства, слободе и националне заставе. Најдужа заставa - 120 метара дочекала је предсједника Републике Српске испред Палате.

Срби јединствено чине цјелину непобједивог народа, порука је предсједника Српске. Овај датум је каже Милорад Додик, посвећен великом подвигу српских војника - пробоју Солунског фронта. Сви Срби морају да се боре за идеју - један народ једна држава, поручује Додик.

''Дан када смо заједно и у Републици Српској и Србији, тамо гдје год постоји Српска глава, тамо гдје постоји Српска породица, тамо гдје постоји српски свијет, онај који зна шта је традиција, шта је наша култура, тај српски свијет није оружана формација, она је традиционална фпрмација наших вриједности и зато то данас сви славе. Српски народ који је покушан да буде разједињен, да нас зову овако или онако, неки да нас зову босанским Србима, а ми остали смо остали снажно око окупљања онога што се зове српски народ'', поручио је предјседник Републике Српске, Милорад Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Оснивање Универзитета у Источном Сарајеву од стратешке важности за Српску

Српски народ је под највећим притиском у новијој историји. Зато је, поручује премијер Српске важно да буде сабран и јединствен да би одолио свим изазовима.

''Мислим да је ово постало стратешко питање. Ми се окупљамо под заставом која је у историји увијек била на правој страни и када смо губили битке и када смо добијали били смо под том заставом и симболички дан српског јединства и заставе управо подразумијева то окупљање ни против кога, већ само да будемо заједно и да будемо јачи'', рекао је премијер Републике Српске, Саво Минић.

Дан српског јединства

Република Српска

Додик: Референдум важан за пут наше слободе

Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Србији и Републици Српској, а установљен је на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта, а празнује се од 2020. године. Циљ успостављања Дана српског јединства, слободе и националне заставе јесте оснаживање јединства између српског народа у Србији и Српској, те јачање култа националне заставе.

Милорад Додик

Саво Минић

Dan srpskog jedinstva

