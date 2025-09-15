Додик: Референдум важан за пут наше слободе

15.09.2025
15:34
Коментари:0
Останимо окупљени, чекају нас још неки важни дани, први који долази је референдум који ћемо провести и који је важан за пут наше слободе и он треба да се деси онда када је то Народна скупштина прописала. Ја сам увјерен да ће наш народ на тај начин и реаговати, поручио је предсједник Републике Српске, Милорад Додик, испред Палате Републике, гдје је развијена српска тробојка повод Дана српског јединства.
"Ви сте они који ће бити ударна радна песница на том референдуму и немојте одустајати, бићете обавјештени путем медија и оним што ће руководство Српске чинити у наредним данима", рекао је Додик.
Република Српска
Развијена застава дуга 120 метара испред Палате Републике
Он је истакао да данас боље стојимо него што смо икада стајали.
"Данас Српска има више пријатеља изван Републике Српске више него што је икада имала, данас Српска има више оних који нас разумију више него што је икада било. Боримо се сваки дан, неки мени важни људи дају ми снагу да то чиним а ти људи заједно са вама су моје опредјељење, моја снага и отпор. И све оно што морам да имам. Живи били, нека живи Република Српска, нека живи Србија, нека живи српски народ, нека Република Српска иде путем своје слободе И свога развоја. Живи и здрави били", поручио је Додик.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму