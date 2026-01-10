Протести због споразума ЕУ: Пољопривредници истресли неколико тона кромпира у центру Брисела

10.01.2026
18:05
Коментари:0
Више стотина пољопривредника из земаља Бенелукса окупило се на Великом тргу у Бриселу и истресло неколико тона кромпира у знак протеста због одлуке ЕУ да потпише споразум о слободној трговини са јужноамеричком политичком и привредном организацијом Меркосур.
Пољопривредници тврде да је споразум са јужноамеричким блоком Меркосур директан ударац на развој пољопривредног фонда ЕУ.
Након што су из једног од камиона истресли неколико тона кромпира, окупљени су истакли транспарент којим се позива на европску солидарност, односно разумијевање потреба домаћих произвођача.
Farmers dumped thousands of potatoes in Brussels’ Grand Place on January 10 to protest the EU Mercosur trade deal, which they say risks allowing imports produced under standards different from those EU farmers must follow pic.twitter.com/KDIztZatv8— TRT World (@trtworld) January 10, 2026
Земље чланице ЕУ подржале су досад највећи постигнути споразум о слободној трговини са групом латиноамеричких земаља, чиме је окончано 25 година преговора, али су и додатно подстакле тензије са пољопривредницима и еколозима широм блока.
Спорни споразум Меркосура са Аргентином, Бразилом, Парагвајем и Уругвајем изазвао је протесте у Пољској, Француској, Грчкој и Белгији, а пољопривредници су блокирали кључне путеве у Паризу, Бриселу и Варшави, преносе медији.
