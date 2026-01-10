Logo
Протести због споразума ЕУ: Пољопривредници истресли неколико тона кромпира у центру Брисела

10.01.2026

18:05

Протести због споразума ЕУ: Пољопривредници истресли неколико тона кромпира у центру Брисела
Фото: screenshot / x

Више стотина пољопривредника из земаља Бенелукса окупило се на Великом тргу у Бриселу и истресло неколико тона кромпира у знак протеста због одлуке ЕУ да потпише споразум о слободној трговини са јужноамеричком политичком и привредном организацијом Меркосур.

Пољопривредници тврде да је споразум са јужноамеричким блоком Меркосур директан ударац на развој пољопривредног фонда ЕУ.

Након што су из једног од камиона истресли неколико тона кромпира, окупљени су истакли транспарент којим се позива на европску солидарност, односно разумијевање потреба домаћих произвођача.

Земље чланице ЕУ подржале су досад највећи постигнути споразум о слободној трговини са групом латиноамеричких земаља, чиме је окончано 25 година преговора, али су и додатно подстакле тензије са пољопривредницима и еколозима широм блока.

Спорни споразум Меркосура са Аргентином, Бразилом, Парагвајем и Уругвајем изазвао је протесте у Пољској, Француској, Грчкој и Белгији, а пољопривредници су блокирали кључне путеве у Паризу, Бриселу и Варшави, преносе медији.

Брисел

Poljoprivrednici

Кромпир

