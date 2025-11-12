Logo
Теорија у пракси: Теслићки ђаци и професори се прихватили посла

Извор:

АТВ

12.11.2025

19:30

Коментари:

0
Теорија у пракси: Теслићки ђаци и професори се прихватили посла

Ђаци и професори теслићке Електротехничке школе прихватили су се посла. Замијенили су 170 расвјетних тијела у просторијама школе. И све то током практичне наставе. На тај начин, кажу, теорију су примјенили у пракси, а школи смањили трошкове.

''Прије су биле флуросцентне цијеви, јако старе које су трошиле много струје. Сада смо са мањом снагом сијалица лед добили исту свјетлост, а мања потрошња електричне енергије'', рекао је Огњен Алексић, ученик 3. разреда средње школе ''Никола Тесла'', из Теслића.

Тек смо почели, причају ђаци. Сада осликавају зидове у учионицама и тако обнављају градиво. Већ су освануле најважније формуле Николе Тесле. Идеја им не мањка.

''Осликавамо проток електричне енергије од електране, то јесте термоелектране, преко трансформатора, па све до наших кућа, то јесте како ми користимо електричну енергију'', казала је Магдалена Николић, ученица средње школе ''Никола Тесла'', из Теслића.

ученици-школа-торба

Регион

Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору

Све што ђаци данас раде биће од користи и генерацијама које долазе, кажу у школи. Ту су да им пруже подршку. Заједно се радују и новим пројектима

''То је један позитиван примјер како и они могу да ураде нешто за школу. Они су наишли на велико одобравање у свом раду других ученика који су видјели да и они могу нешто да ураде. Ми и даље имамо јако добру дјецу, који су жељни и знања, жељни и рада и на овај начин су они то само показали'', казала је Сузана Липовчић, директор средње школе ''Никола Тесла'', из Теслића.

Đaci

Градови и општине

Субвенције ђачког превоза за 204 средњошколца

Теслићка Средња школа ''Никола Тесла“, са 600 ђака, највећа је на подручју добојске регије. Једна је од најбољих техничких школа у Српској. Ученици постижу сјајне резултате у области науке, редовно одлазе у стручне посјете, а одличну сарадњу имају и са локалном привредом.

Теслић

Школа

đaci

