Ове три земље ни данас нису признале Хрватску

24.12.2025
10:00
Коментари:0
Иако је Хрватска већ деценијама међународно призната држава, чланица Европске уније, НАТО и шенгенског простора, три земље до данашњег дана нису формално провеле процес њеног признања.
Ријеч је о Бутану, Нигеру и Тонги, државама с којима Загреб нема званично потврђене међусобне акте признања.
Дуго се на том списку налазила и Либерија, али је Министарство спољних и европских послова Хрватске саопштило да су дипломатски односи с том земљом званично успостављени 26. септембра 2024. године.
Хроника
Рођо лажирао 260 рачуна и пунио џепове: Од МИП-а наплатио 67.000 КМ
У пракси, како наводе из министарства, постоји и већи број земаља које никада нису формално донијеле одлуку о признању, али су успоставиле дипломатске односе, што се у међународним односима сматра де факто признањем државе, преноси Дневно.
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
18 ч0
Регион
22 ч0
Најновије
Најчитаније
12
26
12
26
12
23
12
19
12
14
Тренутно на програму