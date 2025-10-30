Поново пао буџет, без амандмана нема подршке

Извор:
АТВ
30.10.2025
18:41
Коментари:1
Приједлог буџета институција БиХ за ову годину није изгласан у другом читању у Представничком дому јер није било ентитетске већине.
Посланици из Републике Српске са 10 гласова против нису подржали накарадни буџет који је захтијевао амандманско дјеловање.
Пет предложених амандмана којима би се из буџета избацило финансирање фамозних институција културе, као и БХРТ-а није подржала већина посланика. То је уједно значило да посланици из Републике Српске неће подржати буџет који су у процедуру упутили чланови Предсједништва БиХ Жељко Комшић и Денис Бећировић.
Предложени буџет није био проводив нити је имао подршку министарства финансија, а на то све су посланици "Тројке" додали амандман којим је предвиђена исплата помоћи запосленима у институцијама БиХ у износу од 1.800 КМ.
Док су за то помоћ предвиђена средства од 46.6 милиона КМ, "тројка" је својим амандманом који је усвојила комисија ту бројку премашила за скоро 20 милиона. Оправдано су из министарства финансија реаговали са питањем како су мислили уметнути 60 милиона у 40?
