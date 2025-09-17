Отворен реновирани велики Бинго Ступ

17.09.2025
14:55

Компанија Бинго данас је свечано отворила врата реновираног хипермаркета у сарајевском насељу Ступ.
На више од 9.000 м² потпуно модернизованог простора обједињена понуда прехране и непрехране, у амбијенту прилагођеном савременим стандардима и свакодневним потребама купаца.
Вриједност инвестиције износи 20 милиона КМ, а реновацијом је Бинго успио креирати још један простор који спаја функционалност, естетику и комфор, како би куповина била бржа, једноставнија и угоднија. Простор је сада осмишљен тако да једнако одговара брзим дневним куповинама и великим породичним набавкама.
„Реновирани Бинго Ступ дизајнирали смо да буде естетски привлачан и функционалан, како би куповина била једноставна и прегледна – од брзих, свакодневних набавки до великих породичних куповина,“ изјавила је Нерма Халилагић Калајлић, представница компаније Бинго.
Купце очекује проширени прехрамбени сегмент са богато опремљеном свјежом зоном, модерним фоод цоуртом, сластичарном, пекаром, месницом и гастро одјелом с припремом јела пред купцима. Ново дизајнирани одјел воћа и поврћа наглашава посвећеност квалитету и здравијим изборима.
Непрехрамбени дио чини 60% укупне површине, а обухвата све – од нових модних колекција одјеће и обуће, преко намјештаја и декорација за дом, до технике, алата и вртног програма. Велики и пространи пролази, као и пажљиво планиран распоред чине овај маркет идеалном дестинацијом за породичне и викенд куповине, али и савршеним мјестом за све који желе једноставно и брзо обавити свакодневне набавке.
Реновирани Бинго Ступ је још један показатељ трансформације и развоја највећег домаћег трговачког ланца, који континуирано улаже у модернизацију инфраструктуре и унапређење пословања.
