Чини се као обична главобоља, препознајте симптоме прије него што буде прекасно

03.12.2025
Церебралне анеуризме, слабости на крвним судовима у мозгу, имају озбиљне посљедице, али многи нису свјесни симптома који указују на ово опасно стање.
Један од најтрагичнијих случајева био је случај једне жене из Њујорка, која је претрпела руптуру анеуризме након што је занемарила јаке главобоље, укоченост врата и трнце у лицу. Тек три недјеље након почетка симптома доживела је озбиљну руптуре анеуризме, што је довело до озбиљних посљедица за њено здравље.
Овај догађај покренуо је њеног супруга да оснује организацију, с циљем подизања свијести о анеуризмама. Недавно истраживање показало је да 90% Американаца није упознато с овом болешћу, а многи нису ни препознали основне симптоме.
Шта је церебрална анеуризма?
Церебрална анеуризма настаје када крвни суд у мозгу ослаби и испупчи се. Иако многи људи имају анеуризму, обично не показују симптоме док не дође до руптуре.
Ако анеуризма пукне, може изазвати крварење у мозак, што је изузетно опасно и често фатално. Процјењује се да између 6% и 9% људи има анеуризму, а да то нису ни свјесни.
Симптоми руптуре анеуризме
Најчешћи симптом руптуре анеуризме је изузетно јака главобоља, често описивана као "најгора главобоља икад", која може бити попраћена укоченошћу врата, трњењем у лицу, осјетљивошћу на свјетлост и звуком налик пуцњу. Остали знакови укључују нападе, замагљен вид, слабост у удовима и екстремни умор.
Шта учинити у случају симптома?
Ако приметите било који од ових симптома, важно је одмах потражити хитну медицинску помоћ. Руптура анеуризме захтјева хитну интервенцију, али упркос томе, опоравак није увијек сигуран. Између 30% и 50% пацијената умире одмах након руптуре, док други могу претрпети трајна оштећења.
