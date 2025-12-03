Logo
Large banner

Чини се као обична главобоља, препознајте симптоме прије него што буде прекасно

Извор:

Информер

03.12.2025

13:16

Коментари:

0
Главобоља глава
Фото: Andrea Piacquadio/Pexels

Церебралне анеуризме, слабости на крвним судовима у мозгу, имају озбиљне посљедице, али многи нису свјесни симптома који указују на ово опасно стање.

Један од најтрагичнијих случајева био је случај једне жене из Њујорка, која је претрпела руптуру анеуризме након што је занемарила јаке главобоље, укоченост врата и трнце у лицу. Тек три недјеље након почетка симптома доживела је озбиљну руптуре анеуризме, што је довело до озбиљних посљедица за њено здравље.

Овај догађај покренуо је њеног супруга да оснује организацију, с циљем подизања свијести о анеуризмама. Недавно истраживање показало је да 90% Американаца није упознато с овом болешћу, а многи нису ни препознали основне симптоме.

Шта је церебрална анеуризма?

Церебрална анеуризма настаје када крвни суд у мозгу ослаби и испупчи се. Иако многи људи имају анеуризму, обично не показују симптоме док не дође до руптуре.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Тужићемо Брисел у Европском суду правде

Ако анеуризма пукне, може изазвати крварење у мозак, што је изузетно опасно и често фатално. Процјењује се да између 6% и 9% људи има анеуризму, а да то нису ни свјесни.

Симптоми руптуре анеуризме

Најчешћи симптом руптуре анеуризме је изузетно јака главобоља, често описивана као "најгора главобоља икад", која може бити попраћена укоченошћу врата, трњењем у лицу, осјетљивошћу на свјетлост и звуком налик пуцњу. Остали знакови укључују нападе, замагљен вид, слабост у удовима и екстремни умор.

Шта учинити у случају симптома?

Ако приметите било који од ових симптома, важно је одмах потражити хитну медицинску помоћ. Руптура анеуризме захтјева хитну интервенцију, али упркос томе, опоравак није увијек сигуран. Између 30% и 50% пацијената умире одмах након руптуре, док други могу претрпети трајна оштећења.

(информер)

Подијели:

Тагови:

gigantska aneurizma

pucanje

здравље

mozak

Glavobolja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У поплавама у Индонезији, Шри Ланки, Тајланду и Малезији 1.400 мртвих, акција спасавања у току

Свијет

У поплавама у Индонезији, Шри Ланки, Тајланду и Малезији 1.400 мртвих, акција спасавања у току

3 ч

0
Захарова: Лондон покушава да натјера друге да украду руска средства

Свијет

Захарова: Лондон покушава да натјера друге да украду руска средства

4 ч

0
Макрон допутовао у Кину

Свијет

Макрон допутовао у Кину

4 ч

0
Нинковић: Предузећемо све кораке како би што прије заказали сједницу Скупштине града

Бања Лука

Нинковић: Предузећемо све кораке како би што прије заказали сједницу Скупштине града

4 ч

0

Више из рубрике

Проблем масне јетре не настаје од масне хране, већ од ових намирница

Здравље

Проблем масне јетре не настаје од масне хране, већ од ових намирница

9 ч

0
Палента доручак јело оброк

Здравље

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

18 ч

0
Шта јести, а шта избјегавати у вријеме поста?

Здравље

Шта јести, а шта избјегавати у вријеме поста?

21 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

У Српској још једна особа преминула од опасног вируса

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

04

Шири се опасна превара: Ако вам стигне ова порука једну ствар никако не радите

17

02

Виц дана: Заборавни Мујо

17

00

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

16

56

Сијарто: Европски НАТО гура свијет у рат

16

50

Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner